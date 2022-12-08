У Швейцарії очільника МВС обрано новим президентом країни

Про це повідомляє Swissinfo.

"Міністр внутрішніх справ Ален Берсе (курує соціальний блок, культуру, охорону здоров'я) був обраний парламентом на посаду федерального президента Швейцарії у 2023 році терміном на 12 місяців. Раніше він обіймав цю саму посаду у 2018 році", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Ален Берсе продовжить виконувати свої обов'язки як глава міністерства, бувши "першим серед рівних".

У 2022 році і президентом, і міністром закордонних справ одночасно був Ігнаціо Кассіс.

Президентів у Швейцарії обирають на основі принципу ротації щороку на 12 місяців з-поміж чинних міністрів. Крім головування на засіданнях Федеральної ради і виголошення промов з важливих приводів, президент у Швейцарії ще й виконує ключові міжнародні дипломатичні функції. Наприклад, він отримує від послів їхні вірчі грамоти, проводить консультації з главами іноземних держав, які приїжджають до країни, та іншими високопоставленими особами.

Нагадаємо, 20 жовтня в Україні з візитом перебував президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Перед цим Федеральна рада Швейцарії оголосила про приєднання до останніх санкцій Євросоюзу проти Росії у зв'язку з псевдореферендумами на тимчасово окупованих територіях України.

Швейцарія також надає гуманітарну допомогу Україні, проте відмовляється від військових поставок, дотримуючись політики нейтралітету.

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