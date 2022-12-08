У Швейцарії очільника МВС обрано новим президентом країни
Парламент Швейцарії обрав федеральним президентом країни на 2023 рік міністра внутрішніх справ Алена Берсе
Про це повідомляє Swissinfo.
"Міністр внутрішніх справ Ален Берсе (курує соціальний блок, культуру, охорону здоров'я) був обраний парламентом на посаду федерального президента Швейцарії у 2023 році терміном на 12 місяців. Раніше він обіймав цю саму посаду у 2018 році", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що Ален Берсе продовжить виконувати свої обов'язки як глава міністерства, бувши "першим серед рівних".
У 2022 році і президентом, і міністром закордонних справ одночасно був Ігнаціо Кассіс.
Президентів у Швейцарії обирають на основі принципу ротації щороку на 12 місяців з-поміж чинних міністрів. Крім головування на засіданнях Федеральної ради і виголошення промов з важливих приводів, президент у Швейцарії ще й виконує ключові міжнародні дипломатичні функції. Наприклад, він отримує від послів їхні вірчі грамоти, проводить консультації з главами іноземних держав, які приїжджають до країни, та іншими високопоставленими особами.
- Нагадаємо, 20 жовтня в Україні з візитом перебував президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Перед цим Федеральна рада Швейцарії оголосила про приєднання до останніх санкцій Євросоюзу проти Росії у зв'язку з псевдореферендумами на тимчасово окупованих територіях України.
- Швейцарія також надає гуманітарну допомогу Україні, проте відмовляється від військових поставок, дотримуючись політики нейтралітету.
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