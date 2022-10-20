Президент Швейцарії Кассіс прибув до України
До України 20 жовтня прибув із візитом президент Швейцарії Іньяціо Кассіс. Він прагне зрозуміти нинішню військову й гуманітарну ситуацію та дізнатись про підготовчу роботу до відновлення країни
Про це Кассіс повідомив у власному твіттері.
"Знову в Україні – за рік після мого останнього візиту. Моя мета – отримати уявлення про військову ситуацію, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відновлення країни", - написав він.
- 11 серпня Ігнаціо Кассіс оголосив про надання Україні чергової партії гуманітарної допомоги. Цей пакет включає обладнання для медичних працівників та пожежників.
- 12 жовтня Швейцарія наклала санкції на 30 людей, причетних до псевдореферендумів на окупованих територіях України. Тепер їхні активи у Швейцарії заморозять
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