Про це Кассіс повідомив у власному твіттері.

"Знову в Україні – за рік після мого останнього візиту. Моя мета – отримати уявлення про військову ситуацію, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відновлення країни", - написав він.

11 серпня Ігнаціо Кассіс оголосив про надання Україні чергової партії гуманітарної допомоги. Цей пакет включає обладнання для медичних працівників та пожежників.

12 жовтня Швейцарія наклала санкції на 30 людей, причетних до псевдореферендумів на окупованих територіях України. Тепер їхні активи у Швейцарії заморозять

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