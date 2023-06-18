У Швейцарії спалахнула та впала повітряна куля: 7 людей постраждали

Про це пише Mirror.

Поліція Швейцарії повідомила, що повітряна куля загорілася незабаром після зльоту та впала на землю в районі Маттенбоден у громаді Хюненберг. На момент інциденту в кошику перебували четверо жінок і троє чоловіків віком від 28 до 64 років.

Усі семеро були доставлені до лікарні. Причому двоє жінок і один чоловік отримали серйозні опіки, ще четверо відбулися легкими пораненнями.

Місцеві ЗМІ зазначають, що пожежна бригада Гюненберга швидко прибула на місце пожежі. Наразі причина аварії невідома і зараз розслідується Швейцарською комісією з розслідування питань безпеки.