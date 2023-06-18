У Швейцарії спалахнула та впала повітряна куля: 7 людей постраждали
У Швейцарській комуні Хюненберг вранці 17 червня спалахнула повітряна куля, внаслідок чого 7 людей отримали опіки та поранення
Про це пише Mirror.
Поліція Швейцарії повідомила, що повітряна куля загорілася незабаром після зльоту та впала на землю в районі Маттенбоден у громаді Хюненберг. На момент інциденту в кошику перебували четверо жінок і троє чоловіків віком від 28 до 64 років.
Усі семеро були доставлені до лікарні. Причому двоє жінок і один чоловік отримали серйозні опіки, ще четверо відбулися легкими пораненнями.
Місцеві ЗМІ зазначають, що пожежна бригада Гюненберга швидко прибула на місце пожежі. Наразі причина аварії невідома і зараз розслідується Швейцарською комісією з розслідування питань безпеки.
- У квітні подібний інцидент стався у Мексиці. У штаті Мехіко загорілася повітряна куля. Жертвами інциденту стали 39-річна жінка та 50-річний чоловік. Також постраждала неповнолітня дівчина - вона отримала опіки першого та другого ступеня і перелом стегна.
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