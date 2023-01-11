Про це розповіла голова правління "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник в етері Еспресо.

За її словами, ця тенденція почалася щонайменше в травні, відколи РФ окупувала частину Запорізької та Херсонської областей. Людей затримували та вивозили до Криму. Щодо деяких порушували сфабриковані кримінальні провадження, а декого досі утримують як заручників.

"Наприкінці року, можливо, раніше росіяни спеціально відкрили додаткове СІЗО. До цього в Сімферополі було тільки одне - №1, куди звозили людей, але після цього вони відкрили ще одне за адресою колонії. І тепер ми маємо два СІЗО", - повідомила Ольга Скрипник.

Правозахисниця зауважила, що в другому СІЗО утримують депортованих із нещодавно окупованих територій. Серед них - журналісти, активісти, волонтери, учасники АТО та їхні родичі.

"Зараз ми знаємо про кілька сотень таких людей. У СІЗО №2 - щонайменше 110, ще є люди, яких утримують у СІЗО №2. Остаточну цифру сказати складно, тому що Росія відмовляється навіть визнавати деяких людей", - наголосила правозахисниця.

Так, навесні окупанти викрали активіста з Нової Каховки Сергія Цигіпу. Працівники ФСБ підтверджують, що українця утримують у них, але не визнають, що саме в сімферопольському СІЗО.

"Тому остаточну цифру сказати складно, але мова йде щонайменше про 200 людей. Частину з них починають вивозити з Криму до РФ начебто для продовження судових засідань у їхніх "справах". Вони мотивують тим, що "слідство" завершене й, оскільки статті терористичні, людей вивозять, наприклад, до Ростова, де мають судити ростовським судом", - додала голова правління "Кримської правозахисної групи".

4 січня правозахисники повідомили, що росіяни готують до етапування в колонію РФ Руслана Абдурахманова, кримського татарина, якого незаконно засудили за участь у батальйоні імені Номана Челебіджихана. Чоловік просить про обмін.

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