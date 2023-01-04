Окупанти готуються відправити незаконно засудженого кримського татарина Абдурахманова до колонії в РФ
Росіяни готують до етапування в колонію РФ Руслана Абдурахманова, кримського татарина незаконно засудили за участь у батальйоні імені Номана Челебіджихана. Чоловік просить про обмін
Про це повідомила Кримська правозахисна група, яка має лист Руслана Абдурахманова, де він просить про обмін.
Кримського татарина, жителя Херсонщини, готують до етапування в колонію Ульяновська, що в Росії. Руслана Абдурахманова засудили до 5 років ув'язнення за участь у батальйоні імені Номана Челебіджихана.
У КПГ зазначили, що з моменту затримання Руслана Абдурахманова у квітні 2022 року його утримують у камері 61 у СІЗО №2 у Сімферополі. За словами чоловіка, в нього сильно погіршився стан здоров'я, але він не отримує медичну допомогу.
"Компетентним органам України підтверджую, що мене тримають у незаконному тюремному ув’язненні в СІЗО №2 Сімферополя. Дуже прошу вас вжити всіх можливих заходів для мого обміну та звільнення з незаконних місць позбавлення волі", – пише Кримська правозахисна група з посиланням на лист Руслана Абдурахманова.
"У грудні Абдурахманов передав лист, у якому розповів, як його викрали з села Азовське (Генічеськ), допитували у ПТУ №17 у місті із застосуванням тортур, насильно перевезли до Сімферополя, як через постійний тиск, погрози та страх за сім’ю Абдурахманов обмовив себе", - нагадали у правозахисній групі.
- 9 грудня стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну злочинна окупаційна влада винесла вироки кримським політв’язням, загальний термін ув’язнення яких становить понад 1300 років.
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