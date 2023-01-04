Про це повідомила Кримська правозахисна група, яка має лист Руслана Абдурахманова, де він просить про обмін.

Кримського татарина, жителя Херсонщини, готують до етапування в колонію Ульяновська, що в Росії. Руслана Абдурахманова засудили до 5 років ув'язнення за участь у батальйоні імені Номана Челебіджихана.

У КПГ зазначили, що з моменту затримання Руслана Абдурахманова у квітні 2022 року його утримують у камері 61 у СІЗО №2 у Сімферополі. За словами чоловіка, в нього сильно погіршився стан здоров'я, але він не отримує медичну допомогу.

"Компетентним органам України підтверджую, що мене тримають у незаконному тюремному ув’язненні в СІЗО №2 Сімферополя. Дуже прошу вас вжити всіх можливих заходів для мого обміну та звільнення з незаконних місць позбавлення волі", – пише Кримська правозахисна група з посиланням на лист Руслана Абдурахманова.

"У грудні Абдурахманов передав лист, у якому розповів, як його викрали з села Азовське (Генічеськ), допитували у ПТУ №17 у місті із застосуванням тортур, насильно перевезли до Сімферополя, як через постійний тиск, погрози та страх за сім’ю Абдурахманов обмовив себе", - нагадали у правозахисній групі.

9 грудня стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну злочинна окупаційна влада винесла вироки кримським політв’язням, загальний термін ув’язнення яких становить понад 1300 років.

19 грудня поінформували, що російські загарбники прийшли з обшуком до будинків трьох кримських татар - братів Ахаєвих. Двох із низ затримали та відвезли в невідомому напрямку.

28 грудня "Феодосійський міський суд" оголосив вирок у справі медсестри й журналістки Ірини Данилович, її "засудили" до 7 років позбавлення волі.

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