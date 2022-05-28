У Слов'янську закликали людей виїхати та анонсували два евакуаційні автобуси
Слов'янська ВЦА закликала жителів міста евакуюватися
Про це повідомила Слов'янська військово-цивільна адміністрація у Telegram.
"29 травня, вирушить безкоштовний евакуаційний автобус до Дніпра. У понеділок, 30 травня, запланований виїзд до Рівненської області з розселенням", - йдеться у повідомленні.
У ВЦА заявили, що запис на автобуси - за телефонами гарячої лінії.
"Не ризикуйте! Приймайте рішення та збирайтеся", - закликали у адміністрації.
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