У Слов'янську закликали людей виїхати та анонсували два евакуаційні автобуси

Про це повідомила Слов'янська військово-цивільна адміністрація у Telegram.

"29 травня, вирушить безкоштовний евакуаційний автобус до Дніпра. У понеділок, 30 травня, запланований виїзд до Рівненської області з розселенням", - йдеться у повідомленні.

У ВЦА заявили, що запис на автобуси - за телефонами гарячої лінії.

"Не ризикуйте! Приймайте рішення та збирайтеся", - закликали у адміністрації.