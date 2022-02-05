У Софії Київській Борис Джонсон показав себе людиною з гарною освітою. Його зацікавила історія зв'язків України з Британією, - екскурсовод

Екскурсію для прем’єра проводила екскурсоводка "Софії Київської", письменниця Ганна Городецька. У розмові з LB.ua вона детальніше розповіла про цей візит.



"Прем’єр-міністр Британії відразу запитав, як проходило богослужіння в Софії: грецькою чи латиною? Це питання засвідчило його глибоку обізнаність, те, що він здобув класичну освіту в кращих світових вишах", - зазначає вона.



Окрім того, британський прем'єр, за її слова, є "дуже уважним".



У соборі Борису Джонсону показали, зокрема, свідчення перебування британських воїнів на військовій службі у київських князів у вигляді графіті на мармуровій поверхні.



"Графіті складається з двох слів: власного і родового імен автора (Robert Willer, Роберт Віллер). Також у цьому написі є велика і виразна літера W. Швидше за все, автор спершу видряпав W, скорочення його родового імені, але потім вирішив дописати його повністю вище. Борис Джонсон побачив і прочитав W і напис... Прем’єр виявив глибоке зацікавлення цим написом: він знав, що найманці з Британії та Шотландії служили у військах багатьох європейських правителів, відчувалося, що ця тема йому знайома і близька", - продовжує далі Ганна Городецька.



Також голові британського уряду було цікаво почути про родину великого київського князя Ярослава Мудрого, похованого у соборі, й, зокрема, про те, що його нащадки "стали правителями Шотландії та Англії".

Це не перші відвідини Софійського собору Джонсоном. Минулого разу він побував тут 2008 року.