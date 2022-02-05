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Головна Культура У Софії Київській Борис Джонсон показав себе людиною з гарною освітою. Його зацікавила історія зв'язків України з Британією, - екскурсовод

У Софії Київській Борис Джонсон показав себе людиною з гарною освітою. Його зацікавила історія зв'язків України з Британією, - екскурсовод

5 лютого, 2022 субота
22:36
Культура

Під час робочого візиту в Україну, що відбувся на тлі зростання напруженості на українсько-російському кордоні, прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон знайшов час для відвідин Софійського собору. Його супроводжували Президент Володимир Зеленський, міністр культури Олександр Ткаченко та директорка заповідника Неля Куковальська

Екскурсію для прем’єра проводила екскурсоводка "Софії Київської", письменниця Ганна Городецька. У розмові з LB.ua вона детальніше розповіла про цей візит.

"Прем’єр-міністр Британії відразу запитав, як проходило богослужіння в Софії: грецькою чи латиною? Це питання засвідчило його глибоку обізнаність, те, що він здобув класичну освіту в кращих світових вишах", - зазначає вона.

Окрім того, британський прем'єр, за її слова, є "дуже уважним".

У соборі Борису Джонсону показали, зокрема, свідчення перебування британських воїнів на військовій службі у київських князів у вигляді графіті на мармуровій поверхні. 

"Графіті складається з двох слів: власного і родового імен автора (Robert Willer, Роберт Віллер). Також у цьому написі є велика і виразна літера W. Швидше за все, автор спершу видряпав W, скорочення його родового імені, але потім вирішив дописати його повністю вище. Борис Джонсон побачив і прочитав W і напис... Прем’єр виявив глибоке зацікавлення цим написом: він знав, що найманці з Британії та Шотландії служили у військах багатьох європейських правителів, відчувалося, що ця тема йому знайома і близька", - продовжує далі Ганна Городецька.

Також голові британського уряду було цікаво почути про родину великого київського князя Ярослава Мудрого, похованого у соборі, й, зокрема, про те, що його нащадки "стали правителями Шотландії та Англії". 

  • Це не перші відвідини Софійського собору Джонсоном. Минулого разу він побував тут 2008 року.

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екскурсія
Софійський собор
Борис Джонсон
Софія Київська
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