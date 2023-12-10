У Софії Київській зустріли Вифлеємський вогонь. Й відправили по всій Україні, спершу до Ужгорода
Ввечері у неділю, 10 грудня 2023 року, у столичному Софійському соборі відбулася урочиста церемонія зустрічі Вифлеємського вогню, що прибув з батьківщини Ісуса Христа
Про це розповідає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Аби українські діти отримали Вифлеємський вогонь, подбали представники української скаутської організації "Пласт".
"У столиці, в Софії Київській щойно зустріли Вифлеємський вогонь з місця народження Ісуса Христа. В Україні традиція його поширення існує з 1988 року. Цьогоріч вогник також передають військовим, волонтерським та громадським організаціям. А разом із ним, і подарунки для захисників та захисниць. Уже зовсім скоро вогонь поширять Україною потягами Укрзалізниці", - зазначається у повідомленні.
14 нічних поїздів доставлять Вифлеємський вогонь миру на 24 вокзали країни, зокрема, до Краматорська, Покровська та Ізюма.
Перший так потяг вирушив о 19:19 з Києва до Ужгорода.
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