У Софії Київській зустріли Вифлеємський вогонь. Й відправили по всій Україні, спершу до Ужгорода

Про це розповідає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Аби українські діти отримали Вифлеємський вогонь, подбали представники української скаутської організації "Пласт".

"У столиці, в Софії Київській щойно зустріли Вифлеємський вогонь з місця народження Ісуса Христа. В Україні традиція його поширення існує з 1988 року. Цьогоріч вогник також передають військовим, волонтерським та громадським організаціям. А разом із ним, і подарунки для захисників та захисниць. Уже зовсім скоро вогонь поширять Україною потягами Укрзалізниці", - зазначається у повідомленні.

14 нічних поїздів доставлять Вифлеємський вогонь миру на 24 вокзали країни, зокрема, до Краматорська, Покровська та Ізюма.

Перший так потяг вирушив о 19:19 з Києва до Ужгорода.