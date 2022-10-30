У Сомалі через теракт загинуло понад 100 людей
Поблизу міністерства освіти Сомалі вибухнули два заміновані автомобілі. Щонайменше 100 людей загинули та ще як мінімум 300 отримали поранення
Про це повідомив президент країни Хасан Шейх Махмуд, йдеться на сайті DW.
Про свою причетність до вибухів заявило терористичне угруповання "Аш-Шабаб", пов'язане з Аль-Каїдою.
Теракт було скоєно 29 жовтня ввечері. Перший автомобіль, керований бойовиком-смертником, вибухнув біля будівлі міністерства освіти країни поблизу жвавого перехрестя. Коли до місця трагедії приїхали машини швидкої допомоги та підійшли люди, щоб допомогти постраждалим, пролунав другий вибух. Після вибухів групі озброєних бойовиків вдалося проникнути до будівлі міністерства, де вони перестрілялися зі співробітниками служб безпеки.
Число жертв може збільшитися, оскільки багато постраждалих у тяжкому стані.
- Нагадаємо, під час святкування Гелловіну в Сеулі постраждало щонайменше 146 людей
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