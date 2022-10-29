Під час святкування Гелловіну в Сеулі постраждало 50 людей
Пожежна служба в суботу повідомила, що внаслідок тисняви у десятків людей зупинилося серце в сеульському районі Ітхевон, ймовірно, у зв'язку з Гелловінською вечіркою
Про це повідомили на сайті Yonhap news agency.
За даними ЗМІ, тиснява почалася, коли хтось побачив якусь знаменитість в одному із закладів неподалік. Туди ж і кинувся натовп.
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль наказав офіційним особам швидко надати першу допомогу людям, повідомили в офісі президента.
- 9 серпня у Південній Кореї через найсильнішу за 80 років зливу загинуло щонайменше 8 людей.
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