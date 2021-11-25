У Сомалі стався вибух: п'ятеро людей загинуло

Про це повідомляє Reuters.



Атаку здійснило місцеве ісламістське угруповання "Аш-Шабааб". Як зазначає член групи з військових операція, вона була спрямована на конвой ООН.



Унаслідок вибуху в центрі Могадішо п'ятеро людей загинуло, ще 23 отримали поранення.



Крім того, були зруйновані стіни лікарні, а також будівлі початкової й середньої школи Мукассар.



За словами свідків трагедії, вони чули постріли.



Співробітники служби безпеки Сомалі жодних офіційних заяв не робили.

Довідка: "Аш-Шабааб" була створена 2006 року. Її представники скоювали злочини не лише в Сомалі, але й у Кенії, Уганді. Сомалійські військові з ополченцями 2011 року звільнила від терористів місто Могадішо. Однак ісламісти досі контролюють великі сільські регіони в центрі та на півдні країни, організовують засідки та встановлюють міни.

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