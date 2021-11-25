У Сомалі стався вибух: п'ятеро людей загинуло
Унаслідок вибуху в столиці Сомалі Могадішо п'ятеро людей загинули, понад 20 постраждали
Про це повідомляє Reuters.
Атаку здійснило місцеве ісламістське угруповання "Аш-Шабааб". Як зазначає член групи з військових операція, вона була спрямована на конвой ООН.
Унаслідок вибуху в центрі Могадішо п'ятеро людей загинуло, ще 23 отримали поранення.
Крім того, були зруйновані стіни лікарні, а також будівлі початкової й середньої школи Мукассар.
За словами свідків трагедії, вони чули постріли.
Співробітники служби безпеки Сомалі жодних офіційних заяв не робили.
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