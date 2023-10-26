У соцмережі Х з'явилися аудіо- та відеодзвінки
У четвер, 26 жовтня, на платформі Х (раніше Twitter) з'явилися аудіо- та відеодзвінки. Ці функції доступні лише деяким користувачам
Про це повідомляє The Verge.
Зазначається, що деякі користувачі та члени редакції The Verge отримали сповіщення: "Аудіо- та відеодзвінки тут!".
У налаштуваннях програми також є новий перемикач "Увімкнути аудіо- та відеодзвінки", який говорить, що ви можете "ввімкнути цю функцію, а потім вибрати, з ким вам зручно нею користуватися".
Відомо, що дзвінки доступні від людей із вашої адресної книги, людей, за якими ви стежите та верифікованих користувачів.
- Бізнесмен та власник соціальної мережі Х (раніше Twitter) Ілон Маск у п'ятницю, 20 жовтня, заявив, що платформа незабаром запустить два нові рівні преміум-підписки.
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