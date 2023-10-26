У соцмережі Х з'явилися аудіо- та відеодзвінки

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що деякі користувачі та члени редакції The Verge отримали сповіщення: "Аудіо- та відеодзвінки тут!".

У налаштуваннях програми також є новий перемикач "Увімкнути аудіо- та відеодзвінки", який говорить, що ви можете "ввімкнути цю функцію, а потім вибрати, з ким вам зручно нею користуватися".

Відомо, що дзвінки доступні від людей із вашої адресної книги, людей, за якими ви стежите та верифікованих користувачів.