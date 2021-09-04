У SpaceX розповіли подробиці першого старту космічних туристів на орбіту

Про це SpaceX повідомляє у twitter.

"Приватна космічна місія Inspiration 4 має добро на запуск 15 вересня", - заявили у SpaceX.

Компанія завершила оцінку підготовки до запуску своєї першої місії на Crew Dragon, що складатиметься лише з цивільних осіб. В ній не будуть брати участь професійні астронавти.

Учасником місії стане мільярдер Джеред Айссакман, який придбав право на участь в польоті в рамках програми зі збору коштів для лікарні "Сент Джуд". У польоті також візьме участь Хейлі Арсено, помічниця терапевта лікарні "Сент Джуд", яка сама пережила рак кісток, та Сіан Проктор і Крис Сембрські, які виграли право на політ в загальносвітовому конкурсі та конкурсі підприємців, відповідно.

Раніше космічні туристи піднімались до суборбітальної висоти, або прибували до Міжнародної космічної станції у супроводі астронавтів. Цього разу учасники польоту мають провести три дні на орбіті Землі, вище, ніж Міжнародна космічна станція.

Потім капсула здійснить посадку в Атлантичному океані.

На відміну від попередньої місії Crew Dragon, цей політ не передбачає швартовки з Міжнародною космічною станцією, що дозволило встановити на капсулі видове скло.



Нагадаємо, 11 липня компанія британського бізнесмена Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила космічний політ із повним екіпажем, у тому числі з самим Бренсоном на борту. Апарат Бренсона піднявся на висоту до 90 км.

20 липня засновник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос полетів у космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin.

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