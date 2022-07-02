У списку на обмін полоненими 29 червня була лише одна жінка – "Азов"
У списку на обмін полоненими, що відбувся 29 червня, була лише одна жінка-військовослужбовець
Про це повідомив Микита Надточій, виконувач обов'язків командира полку "Азов" у Twitter.
"Всього було обміняно 144 військовослужбовці, серед них 95 військовослужбовців – це захисники "Азовсталі", - сказав Надточій. - З усього цього списку на обмін була подана лише одна жінка-військовослужбовець".
На цей час там залишається дуже багато жінок-медиків, які виконували бойові завдання на території гарнізону "Маріуполь", - уточнив в.о. командира полку "Азов".
- 30 червня оприлюднено відео найбільшого обміну полоненими від початку повномасштабного вторгнення РФ.
- 29 червня під час обміну військовополоненими в Україну повернулося 144 воїни, із них 95 оборонці Азовсталі.
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