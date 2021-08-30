У США через ураган "Іда" мільйон людей опинився без світла у Новому Орлеані та Луїзіані
Через сильний вітер та ураган, який обрушився на узбережжя Мексиканської затоки, вода у річці Міссісіпі на деякий час потекла на північ
Про це пише Associated Press.
"Іду" називають п'ятим найсильнішим ураганом, який коли-небудь спустошував Сполучені Штати. Оскільки буревій зійшов на сушу зі швидкістю вітру 230 км/год. Через декілька годин швидкість вітру знизилась до 155 км/год.
Ураган "Іда" прийшов до Нового Орлеана у 16 роковини спустошення міста "Катріною".
Зранку 30 серпня швидкість вітру була 120 км/год. Синоптики прогнозують, що найближчим часом ураган має послабитися.
У населених пунктах на узбережжі Луїзіани та Міссісіпі повідомляють про значні підтоплення. Внаслідок негоди загинула щонайменше одна людина: на неї впало дерево у передмісті столиці штату Луїзіана Батон-Руж.
Найбільше місто Луїзіани Новий Орлеан ввечері 29 серпня залишилося без електроенергії. Постачальник зазначив, що негода пошкодила шляхи передачі електроенергії. Тож понад мільйон людей у місті залишилися без світла.
Президент США Джо Байден оголосив у Луїзіані надзвичайну ситуацію напередодні урагану. З прибережних міст, зокрема і Нового Орлеану, влада евакуювала людей. Однак чиновники кажуть, що через швидке насування "Іди" евакуювати усіх не встигли. Мер міста закликав людей залишатися у безпечних місцях, наприклад, у кімнатах чи приміщеннях, де немає вікон.
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