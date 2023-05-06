У США на хімзаводі Shell виникла пожежа: оголошено евакуацію підприємства
У передмісті Х'юстона у США спалахнула велика пожежа на хімічному заводі компанії Shell, оголошено евакуацію підприємства
Про це повідомляє Reuters.
За словами очевидців, над об'єктом піднявся стовп диму. Підприємство розташоване у невеликому місті Дір-Парк.
Згідно з повідомленням Офісу шерифа округу Харріс, інформація про пожежу надійшла після 15:00 5 травня за місцевим часом.
Ліквідацією наслідків пожежі керують пожежні округи Харріс, але на місце також залучено пожежні команди палаючого заводу та інших підприємств.
За оновленими даними, пожежа сталася на установці з виробництва олефінів. За словами двох джерел, одна людина отримала легкі поранення.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що шість людей отримали поранення внаслідок пожежі, і незабаром усі співробітники були евакуйовані із заводу.
- Нагадаємо, у лютому в Центрі національної безпеки Y-12 в американському штаті Теннессі, який займається виробництвом компонентів для ядерної зброї, сталася пожежа.
- Також у штаті Огайо зійшов із рейок потяг із небезпечними речовинами, унаслідок чого спалахнула пожежа.
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