У США перенесли старт надходження до Китаю чипів з ШІ
Американський технологічний гігант Nvidia повідомив клієнтів у Китаї, що старт виробництва нових чипів зі штучним інтелектом (ШІ), розробленого з урахуванням експортних обмежень для Китаю, відкладається до першого кварталу наступного року
Про це повідомляє в п’ятницю Reuters із посиланням на два джерела.
"Відкладений чип – це H20, найпотужніший із трьох чипів, орієнтованих на Китай, які Nvidia розробила з дотриманням нових експортних обмежень США", - зазначається в повідомленні.
Раніше очікувалося, що каліфорнійський гігант випустить нові чипи для штучного інтелекту вже 16 листопада. Причому зараз, за словами джерел, може йтися про терміни поставок не раніше лютого-березня наступного року. При цьому уточнюється, що H20 затримуються через проблеми, які виникли у виробників серверів при інтеграції чипів.
Відзначимо, що проти Китаю діють системні експортні обмеження США, які охоплюють, в тому числі звуження поставок до КНР сучасних технологій, зокрема й технологій штучного інтелекту. Наразі багато країн намагаються пристосувати ШІ у військових цілях.
- 15 листопада стало відомо, що китайські компанії скуповують американське обладнання для виробництва чіпів, попри низку обмежень на експорт цих товарів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.13Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе