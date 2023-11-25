У США перенесли старт надходження до Китаю чипів з ШІ

Про це повідомляє в п’ятницю Reuters із посиланням на два джерела.

"Відкладений чип – це H20, найпотужніший із трьох чипів, орієнтованих на Китай, які Nvidia розробила з дотриманням нових експортних обмежень США", - зазначається в повідомленні.

Раніше очікувалося, що каліфорнійський гігант випустить нові чипи для штучного інтелекту вже 16 листопада. Причому зараз, за словами джерел, може йтися про терміни поставок не раніше лютого-березня наступного року. При цьому уточнюється, що H20 затримуються через проблеми, які виникли у виробників серверів при інтеграції чипів.

Відзначимо, що проти Китаю діють системні експортні обмеження США, які охоплюють, в тому числі звуження поставок до КНР сучасних технологій, зокрема й технологій штучного інтелекту. Наразі багато країн намагаються пристосувати ШІ у військових цілях.