Китай скуповує американське обладнання для виробництва мікросхем, попри низку обмежень

Про це пише Reuters.

Зазначається, що обмеження на експорт були введені адміністрацією президента США Джо Байдена ще у 2022 році. Так, китайським виробникам мікросхем забороняється отримати у США інструменти для їх виробництва, якщо вони будуть використовуватися для передових мікросхем.

Оскільки міністерство торгівлі використовує обмеження в 14 нанометрів, "імпортери часто можуть придбати обладнання, якщо вони стверджують, що воно використовується на старій виробничій лінії. Через обмежені можливості для перевірки кінцевого використання важко провести перевірку обладнання.

"Сполученим Штатам вдалося закрити ключову лазівку у своїх зусиллях перекрити доступ Китаю до передових інструментів для виробництва чіпів, переконавши союзників Японію та Нідерланди, які мають такі ж потужні галузі виробництва обладнання для виготовлення чіпів, оголосити про власні обмеження на експорт бажаної технології", - йдеться у повідомленні.

Проте Китай накопичував обладнання, скориставшись розривом між введенням обмежень на експорт, адже США оголосили про це у жовтні 2022 року, Японія та Нідерланди у липні та вересні 2023 року відповідно.

Згідно з документом, з січня по серпень 2023 року Китай імпортував з Нідерландів обладнання для виробництва напівпровідників на суму 3,2 мільярда доларів, що на 96,1% більше, ніж за той самий період 2022 року на 1,7 мільярда доларів. За перші вісім місяців 2023 року обсяг імпорту Китаєм напівпровідникового обладнання з усіх країн склав 13,8 мільярда доларів США.