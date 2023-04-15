У США перший штат ухвалив закон про заборону TikTok
Законодавці штату Монтана, США, ухвалили закон про заборону роботи мобільного додатку TikTok
Про це повідомляє Reuters.
Законопроєкт, відомий як SB 419, забороняє магазинам мобільних програм пропонувати TikTok для завантаження користувачам у Монтані. При цьому Apple та Google, які управляють магазинами мобільних додатків, у разі порушення заборони, будуть оштрафовані.
Законопроєкт скерували на підпис губернатору Монтани Грегу Джанфорте.
"Губернатор уважно розгляне будь-який законопроєкт, який законодавчий орган відправить на стіл", - заявив представник офісу губернатора Монтани.
Поки що неясно, як держава забезпечуватиме дотримання заборони. Проте, щоби зберегти можливість роботи в США, компанія уже працює над ініціативою під назвою Project Texas, в рамках якої створюється окрема організація для зберігання даних американських користувачів США на серверах, керованих технологічною компанією Oracle.
- Нагадаємо, у США заявили, що влада Китаю має доступ до даних користувачів соціальної мережі TikTok, їх можуть використовувати з метою шпигунства.
- Станом на 7 квітня обмеження проти китайського застосунку вжито у 12 країнах світу і цей список постійно росте.
- В Україні також запущено ініціативу заборони TikTok – петиція про це розміщена на сайті Президента 24 березня. На сьогодні її підписали понад 10 тис людей, при необхідних – 25 тис.
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