У США перший штат ухвалив закон про заборону TikTok

Про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт, відомий як SB 419, забороняє магазинам мобільних програм пропонувати TikTok для завантаження користувачам у Монтані. При цьому Apple та Google, які управляють магазинами мобільних додатків, у разі порушення заборони, будуть оштрафовані.

Законопроєкт скерували на підпис губернатору Монтани Грегу Джанфорте.

"Губернатор уважно розгляне будь-який законопроєкт, який законодавчий орган відправить на стіл", - заявив представник офісу губернатора Монтани.

Поки що неясно, як держава забезпечуватиме дотримання заборони. Проте, щоби зберегти можливість роботи в США, компанія уже працює над ініціативою під назвою Project Texas, в рамках якої створюється окрема організація для зберігання даних американських користувачів США на серверах, керованих технологічною компанією Oracle.