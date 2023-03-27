Зеленського просять заборонити TikTok в Україні
Президента Володимира Зеленського просять заборонити в Україні TikTok – сервіс для створення та перегляду коротких відео, що належить пекінській компанії ByteDance
Відповідна петиція з'явилася на сайті президента.
"Так як зараз багато пропаганди йде через відео з TikTok, пропоную закрити його повністю, хоча би на період війни в Україні", - зазначила авторка звернення Наталія Карасьова.
Станом на ранок 27 березня петиція набрала трохи менше ніж 2 тисячі підписів із 25 необхідних для розгляду.
- У США заявили, що влада Китаю має доступ до даних користувачів соціальної мережі TikTok, їх можуть використовувати з метою шпигунства.
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