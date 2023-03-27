Зеленського просять заборонити TikTok в Україні

Відповідна петиція з'явилася на сайті президента.

"Так як зараз багато пропаганди йде через відео з TikTok, пропоную закрити його повністю, хоча би на період війни в Україні", - зазначила авторка звернення Наталія Карасьова.

Станом на ранок 27 березня петиція набрала трохи менше ніж 2 тисячі підписів із 25 необхідних для розгляду.