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Все більше країн забороняють TikTok. Що сталося і як відреагує Україна

Ярослава Наумова
7 квітня, 2023 п'ятниця
08:01
Статті TikTok

З часу появи у 2016 році TikTok став третім за популярністю інтернет-сервісом у світі з понад мільярдом активних користувачів щомісяця. Втім протягом останніх кількох місяців уряди та установи по всьому світу забороняють використання TikTok на телефонах і пристроях чиновників

Обмеження для держслужбовців вже запровадили у США, Канаді, Великій Британії, Норвегії, Нідерландах, Бельгії, Данії, Новій Зеландії, Тайвані, Франції, Чехії, Естонії: цей список постійно розширюється. Головний офіс ЄС наказав своїм співробітникам видалити програму з телефонів, які він видав, а також рекомендував видалити її з приватних пристроїв, на яких встановлено офіційні програми. З кінця березня під забороною застосунок і для співробітників НАТО. Повністю заборонений TikTok на території Індії та Афганістану. 

Мотиви заборони

Якщо Афганістан заборонив TikTok із формулюванням "щоб запобігти введенню в оману молодих людей", то уряди інших країн та міжнародних організацій мотивували це питаннями безпеки.  

TikTok збирає інформацію про користувачів, зокрема їхній вік, місцеперебування, номери телефону, адреси електронної пошти, пристрій і навіть ритм набору тексту. Його файли cookie також відстежують дії користувачів у інших місцях Інтернету. Подібну інформацію про користувачів збирають й інші популярні додатки та соціальні мережі, втім через те, що TikTok належить китайській компанії ByteDance, виникли побоювання, що доступ до даних користувачів може отримати китайський уряд.

"Справа не в тому, що ми знаємо, що TikTok щось зробив, а в тому, що зросла недовіра до Китаю та обізнаність про китайське шпигунство", — коментує Джеймс Льюїс, експерт з інформаційної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень. "Контекст для TikTok набагато гірший, оскільки довіра до Китаю зникає". 

З аналогічної причини уряди Великої Британії та Австралії вже відмовилися від китайських камер безпеки на конфіденційних сайтах.

Китайська загроза

23 березня генеральний директор TikTok Шоу Чу протягом 4 годин відповідав на питання в Конгресі США, запевняючи, що компанія повністю незалежна від Пекіну, а уряд Китаю ніколи не просив про доступ до даних і в будь-якому такому запиті компанія відмовила б.

Генеральний директор TikTok Шоу Цзі Чу під час своїх свідчень на слуханнях у Конгресі у Вашингтоні, округ Колумбія, 23 березня 2023 року

Генеральний директор TikTok Шоу Цзі Чу під час своїх свідчень на слуханнях у Конгресі у Вашингтоні, округ Колумбія, 23 березня 2023 року. Фото: Getty Images

Західні експерти посилаються на законодавство про національну безпеку Китаю, яке вимагає від "будь-якої організації чи громадянина" в Китаї "підтримувати, допомагати та співпрацювати з роботою державної розвідки", не визначаючи, що означає "розвідувальна робота".

Директор ФБР Кріс Рей висловив занепокоєння, що закон вимагає від компаній "робити все, що від них вимагає уряд, щодо показу їм інформації або служіння інструментом для китайського уряду". 

Американські експерти передбачають різні сценарії використання Китаєм даних користувачів TikTok. Наприклад, за допомогою інформації про схильності, вади, чутливі точки людини, можна тиснути на потенційного шпигуна або об’єкта шантажу. Користувачі-підлітки, яким сьогодні нема чого приховувати, можуть вже незабаром дорости до чиновників чи голів корпорацій, і історія їхніх "одкровень" в соціальних мережах виявиться корисною для іноземного ворога.

Інше занепокоєння полягає в тому, що Китай може спробувати тиснути на компанію-власника TikTok, щоб вона впливала на те, що бачать користувачі на платформі, видаляла певний контент через цензуру або просувала пропаганду. Це може мати величезні наслідки для виборів у США, формування політики та іншого демократичного дискурсу. Вже сьогодні зазначають, що механізм поширення контенту в TikTok ускладнює ідентифікацію та виявлення дезінформації.

Під час слухання в Конгресі спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив, що підтримує законодавство, яке фактично заборонить TikTok. А держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що з TikTok має бути "закінчено так чи інакше".

Втім до тотальної заборони в США поки не дійшло. Противники обмежень звертають увагу, що сценарії використання даних Китаєм – гіпотетичні та поки немає жодних підтверджень таких намірів.

Все частіше лунають сумніви в методах забезпечення конфіденційності й інших програм, незалежно від місця розташування та "національного походження" компанії. Франція не лише обмежила доступ чиновників до TikTok, але і стала першою країною, яка запровадила обмеження для всіх "розважальних" програм, зокрема: Netflix, Instagram, Candy Crush, Twitter. Така заборона торкнеться близько 2,5 мільйонів державних службовців.

Що в Україні

Парламентських ініціатив на тему ТікТок в Україні поки не спостерігається: не зареєстровано жодних законопроєктів про додаткові обмеження. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що наразі розмов про заборону і конкретних дій в цьому напрямку немає, хоча міністерство і слідкує за ситуацією в інших країнах.  

На сайті президента України існує одразу 6 електронних петицій щодо TikTok: як за, так і проти обмежень. Найбільше підписів (9935 станом на 5.04.23) набрала петиція Наталії Карасьової, зареєстрована 24 березня. Там пропонується заборонити TikTok "хоча б на період війни в Україні", оскільки через відео йде багато пропаганди.

Нагадаємо, у березні минулого року TikTok припинив роботу в Росії через закон про "фейкові новини". А Україну TikTok перевів до європейського регіону: до цього він був спільним з Росією.

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