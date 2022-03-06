TikTok зупиняє роботу в Росії

Про це повідомили у Twitter.



Вся справа у безпеці співробітників і користувачів.



"TikTok – це місце для творчості та розваг, який може стати джерелом полегшення та людського зв’язку під час війни, коли люди стикаються з величезною трагедією та ізоляції. Проте безпека наших співробітників і користувачів залишається нашим найвищим пріоритетом. У світлі нового російського закону про фейкові новини, у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент у нашому відеосервісі, поки ми розглянемо наслідки цього закону для безпеки", - йдеться в офіційній заяві компанії.



Відзначається, що не вплине на нашу службу обміну повідомленнями в програм

4 березня у Росії почали суттєво обмежувати роботу найпопулярніших соцмереж та сервісів Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb