У США понад сотню рідкісних речей The Beatles продадуть з аукціону: за них сподіваються отримати понад $6 млн
У Нью-Джерсі на аукціоні пропонуватимуть понад сотню цінних речей, що належали легендарному гурту The Beatles. Їх вартість оцінюють приблизно в $6 мільйонів
Про це інформує CNN.
Серед лотів альбом With the Beatles, який підписали Джон Леннон і Рінго Старр. Також пару звукозаписних консолей, якими гурт користувався у студії Abbey Road.
Представлять квиток з першого концерту гурту у США. Очікується, що квиток на концерт Washington Coliseum 1964 року продадуть за $4000-6000.
Фото: Скрін
Набір карикатур із підписом, намальовані на стіні для "Шоу Еда Саллівана", оцінюють від $750 тисяч до мільйона.
На аукціоні пропонуватимуть чорний смокінг, який колись надягав засновник гурту Джон Леннон. Його хочуть віддати за 500-750 тисяч доларів.
Ще один лот - вітальна листівка з Адольфом Гітлером, яку підписав Джордж Гаррісон. На листівці написано: "Стіву. З днем народження, друже", і підпис - "Адольф Шикенгрубер, Джордж, Олівія та Дані".
У книзі, опублікованій у 1989 році, стверджувалося, що Гаррісон мав нацистські сувеніри, зокрема фотографії Гітлера. Гаррісон завжди це заперечував і навіть подав до суду на журнал, який писав про це.
Довідка: The Beatles - британський біт-рок-гурт, створений 1960 року в Ліверпулі. Один з найуспішніших з комерційної точки зору музичних гуртів в історії попмузики. Кількість проданих платівок гурту перевищує один мільярд примірників, що є рекордом світової музичної індустрії. 15 альбомів гурту очолювали хіт-паради Великої Британії - це більше, ніж у будь-якого іншого виконавця. До першого складу The Beatles входили: Джон Леннон (вокал, ритм-гітара), Пол Маккартні (вокал, ритм-гітара), Джордж Гаррісон (вокал, соло-гітара), Стюарт Саткліфф (бас-гітара) і Піт Бест (ударні). 1961 року Саткліфф залишив гурт, і місце бас-гітариста зайняв Маккартні.
- У січні 2022 року син музиканта Джона Леннона Джуліан виставив на онлайн аукціон пам'ятні речі гурту The Beatles.
- 23 лютого стало відомо, що Пол Маккартні, колишній учасник The Beatles, взяв участь у записі нового авторського альбому гурту The Rolling Stones.
- У червні стало відомо, що британський співак Пол Маккартні використав штучний інтелект, щоб створити "останню пісню Beatles".
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