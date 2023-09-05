У США понад сотню рідкісних речей The Beatles продадуть з аукціону: за них сподіваються отримати понад $6 млн

Про це інформує CNN.

Серед лотів альбом With the Beatles, який підписали Джон Леннон і Рінго Старр. Також пару звукозаписних консолей, якими гурт користувався у студії Abbey Road.

Представлять квиток з першого концерту гурту у США. Очікується, що квиток на концерт Washington Coliseum 1964 року продадуть за $4000-6000.

Фото: Скрін

Набір карикатур із підписом, намальовані на стіні для "Шоу Еда Саллівана", оцінюють від $750 тисяч до мільйона.

На аукціоні пропонуватимуть чорний смокінг, який колись надягав засновник гурту Джон Леннон. Його хочуть віддати за 500-750 тисяч доларів.

Ще один лот - вітальна листівка з Адольфом Гітлером, яку підписав Джордж Гаррісон. На листівці написано: "Стіву. З днем народження, друже", і підпис - "Адольф Шикенгрубер, Джордж, Олівія та Дані".

У книзі, опублікованій у 1989 році, стверджувалося, що Гаррісон мав нацистські сувеніри, зокрема фотографії Гітлера. Гаррісон завжди це заперечував і навіть подав до суду на журнал, який писав про це.

Довідка: The Beatles - британський біт-рок-гурт, створений 1960 року в Ліверпулі. Один з найуспішніших з комерційної точки зору музичних гуртів в історії попмузики. Кількість проданих платівок гурту перевищує один мільярд примірників, що є рекордом світової музичної індустрії. 15 альбомів гурту очолювали хіт-паради Великої Британії - це більше, ніж у будь-якого іншого виконавця. До першого складу The Beatles входили: Джон Леннон (вокал, ритм-гітара), Пол Маккартні (вокал, ритм-гітара), Джордж Гаррісон (вокал, соло-гітара), Стюарт Саткліфф (бас-гітара) і Піт Бест (ударні). 1961 року Саткліфф залишив гурт, і місце бас-гітариста зайняв Маккартні.