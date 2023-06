Пол Маккартні створив "останню платівку Beatles" за допомогою штучного інтелекту

Про це він розповів BBC.

За його словами, штучний інтелект застосували для завершення пісні. Для цього використали технологію "вилучення" голосу Джона Леннона зі старого демо.

Відомо, що "остання пісня Beatles" має вийти цьогоріч. Утім Маккартні не назвав, що це за пісня. На думку BBC, це буде композиція Леннона Now And Then 1978 року. Її вже розглядали як можливу пісню для "возз'єднання" Beatles у 1995 році. Тоді ж створювали документальний серіал про гурт The Beatles Anthology.

Зазначають, що рік тому Маккартні отримав від вдови Леннона Йоко Оно касету з назвою For Paul з демо його пісень. Її Леннон записав незадовго до своєї смерті 1980 року.

Продюсер Джефф Лінн "очистив" дві з пісень на касеті. Мовиться про Free As A Bird і Real Love. Їх було завершено та випущено у 1995 та 1996 роках. Так вони стали першим "новим" матеріалом гурту за 25 років.

Також Beatles намагалися записати пісню Now And Then, але відмовилися від цієї ідеї. Маккартні заявив, що учасник гурту Джордж Гаррісон назвав пісню сміттям і відмовився з нею працювати.

"У пісні був приспів, але в ній майже повністю відсутні куплети. Ми зробили мінусовку, грубу партію, яку ми справді не закінчили", - сказав Маккартні.

Крім того, за словами співака, на оригінальному записі були технічні проблеми через постійне "гудіння". Його спричиняли електричні ланцюги у квартирі Леннона.