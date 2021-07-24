Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ У США рейтинг підтримки Байдена впав найнижче за півроку

У США рейтинг підтримки Байдена впав найнижче за півроку

24 липня, 2021 субота
14:00
Світ Джо Байден

Рейтинг підтримки діяльності глави Білого дому Джо Байдена вперше впав до 50%

Про це повідомляє соціологічна служба Gallup

За її опитуванням, рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена в липні знизився до 50% в порівнянні з 56% в попередньому місяці. 

Не схвалюють діяльність президента 45% респондентів, ще 5% опитаних не сформована точку зору з цього питання. Цей показник став найнижчим за весь час перебування Байдена на посаді глави держави.

Оцінка діяльності Байдена варіювалася залежно від партійної приналежності опитаних. Його рейтинг серед прихильників Демократичної партії схвалили 90% однопартійців, тоді як в січні його підтримували 98%. Серед прихильників республіканської партії США позитивно про діяльність президента відгукнулися 12% опитаних (у січні - 11%). Також діяльність Байдена схвалили 48% респондентів без партійної приналежності (в січні - 61%).

За даними соціологів, падіння рейтингу відбулося на тлі уповільнення прогресу в боротьбі з коронавірусом: вакцинація в США йде повільно, а кількість хворих на COVID-19 зростає. 

В опитуванні взяли участь 1007 осіб старше 18 років, які проживають в 50 штатах США і в місті Вашингтон. Похибка не перевищує 4%.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

соціологія
рейтинг
Джо Байден
Республіканська партія
Демократична партія
пандемія
США
Читайте також:
Нацрада
22 липня, 2021 четвер
Нацрада відмовляється виконувати закон про мову, - спільнота “Мова об'єднує”
23 липня, 2021 п'ятниця
Олімпіада-2020: збірна України пройшла на параді учасників на церемонії відкриття Ігор у Токіо. ФОТО
С ежегодным доходом в $ 150 млн: СБУ раскрыла схему по оформлению документов для моряков
22 липня, 2021 четвер
З щорічним прибутком у $150 млн: СБУ розкрила схему з оформлення документів для моряків
Київ
+25
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.95
    Купівля 26.95
    Продаж 27.2
  • EUR
    Купівля 31.67
    Продаж 32.09
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
24 липня
16:45
Дар'я Білодід (друга справа)
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:13
На фестивалі у Боярці покажуть реконструкцію боїв УГА та УПА
15:50
Ексклюзив
Зеленський має їхати до Вашингтону з відмовою від формули Штайнмаєра , – Раміс Юнус
15:43
Андрій Андрейків
"Закликаючи Росію не використовувати газ як зброю, Меркель тим самим уже визнає, що газ є зброєю", – правник Андрій Андрейків
15:15
Ділки з Волині незаконно постачали бурштин до Еміратів. Проведено 16 обшуків
14:54
РНБО
В уряді назвали причину санкцій проти російського інтернет-магазину модного одягу
14:48
коронавірус
На Львівщині підтвердили три випадки штаму "Дельта"
14:28
Дар'я Білодід
Твоє олімпійське золото ще попереду: Зеленський привітав Білодід з нагородою Ігор у Токіо
13:41
Пожежа, Кривий Ріг
У Кривому Розі сталася пожежа у будинку для літніх людей
13:23
Ігор Коломойський
У США анонсували нові санкції проти Коломойського
13:10
Володимир Огризко
"Бій проти "Північного потоку-2" триває, і навіть  те, що він майже добудований, не є крапкою в цій війні", − Володимир Огризко
12:51
Дар'я Білодід
Олімпіада-2020: Білодід принесла Україні першу медаль Ігор у Токіо
12:20
SkyUp, бортпровідниці
Український лоукостер перевдягне бортпровідниць у кросівки замість підборів
11:51
посольство США
США пообіцяли призначити посла в Україні найближчим часом
11:32
Дар'я Білодід
Олімпіада-2020: Українка Білодід не змогла вийти до фіналу Ігор у Токіо
11:02
Вірмено-азербайджанський кордон
На кордоні Азербайджану та Вірменії відновилися збройні сутички
10:43
США нададуть Афганістану військову допомогу на $3,3 млрд
10:18
Павло Коростильов
Олімпіада-2020: українець Коростильов зупинився за крок від нагороди
09:51
Микола Княжицький
Росія і Зеленський одночасно почали боротьбу з українською мовою, - Княжицький
09:21
вакцинація на арені львів
Щеплення від коронавірусу отримали 3 млн українців, - МОЗ
08:49
Олімпіада-2020
Олімпіада-2020: посольство РФ у Японії зажадало прибрати Крим з карти України
08:30
коронавірус
В Україні за добу виявлено 745 нових випадків COVID-19
08:19
ТКГ
Україна відмовилася вести переговори ТКГ у Мінську
07:52
Дар'я Білодід (ліворуч)
Олімпіада-2020: українська дзюдоїстка Білодід вийшла до півфіналу
07:32
ООС, Піски
23 липня на фронті: окупанти поранили мирного мешканця Мар'їнки
07:17
Російські хакери
США депортували до Росії хакера, засудженого за організацію атаки на Tesla
2021, п'ятниця
23 липня
23:35
Президент увів у дію рішення РНБО про поглиблення інтеграції до НАТО
23:00
Зеленський підписав указ: у деклараціях питатимуть про подвійне громадянство
22:43
Олексій Арестович
Звільнення Тарана не передбачається, - Арестович
22:33
На Полтавщині стався вибух під час заправки балонів
22:21
ОАСК
Зруйноване через агресію РФ житло: в ОАСК вимагають скасувати положення про компенсацію за об'єкти лише на підконтрольній території та обмеження суми виплат
22:20
"Представництва" Криму і "ДНР" у Франції та російська компанія Wildberries: Зеленський запровадив санкції проти 6 людей і 10 юридичних осіб
22:01
Двох незаконно ув'язнених кримських татар помістили в ШІЗО за спробу здійснити намаз, - Денісова
21:39
Людмила Денісова
Майже 260 людей вважаються зниклими безвісти в ОРДЛО, - Денісова
21:19
На Луганщині мікроавтобус із пасажирами злетів у кювет, є постраждалі
21:16
Алжирський дзюдоїст знявся з Олімпіади через вірогідність поєдинку з ізраїльським спортсменом, оскільки Алжир не визнає Ізраїль
20:59
Усі волинські митники, яких відсторонила РНБО, повернулись на посади
20:59
Марченко та Кент
Марченко обговорив із тимчасовим повіреним США співпрацю з МВФ, реформу держбанків і податкові нововведення законопроєкту №5600
20:44
На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася стрілянина
20:37
Віктор Ляшко
Ляшко: Україна зарезервувала 300 тис. доз таблеток від COVID-19
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV