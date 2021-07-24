У США рейтинг підтримки Байдена впав найнижче за півроку

Про це повідомляє соціологічна служба Gallup

За її опитуванням, рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена в липні знизився до 50% в порівнянні з 56% в попередньому місяці.

Не схвалюють діяльність президента 45% респондентів, ще 5% опитаних не сформована точку зору з цього питання. Цей показник став найнижчим за весь час перебування Байдена на посаді глави держави.

Оцінка діяльності Байдена варіювалася залежно від партійної приналежності опитаних. Його рейтинг серед прихильників Демократичної партії схвалили 90% однопартійців, тоді як в січні його підтримували 98%. Серед прихильників республіканської партії США позитивно про діяльність президента відгукнулися 12% опитаних (у січні - 11%). Також діяльність Байдена схвалили 48% респондентів без партійної приналежності (в січні - 61%).

За даними соціологів, падіння рейтингу відбулося на тлі уповільнення прогресу в боротьбі з коронавірусом: вакцинація в США йде повільно, а кількість хворих на COVID-19 зростає.

В опитуванні взяли участь 1007 осіб старше 18 років, які проживають в 50 штатах США і в місті Вашингтон. Похибка не перевищує 4%.

Нагадаємо, президент Україні Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом 30 серпня.

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