Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У США розпочинається судовий процес щодо дискваліфікації Трампа на виборах 2024 року

У США розпочинається судовий процес щодо дискваліфікації Трампа на виборах 2024 року

30 жовтня, 2023 понедiлок
12:41
Світ Дональд Трамп

У понеділок, 30 жовтня, у штаті Колорадо розпочинається судовий процес, який має визначити, чи буде колишній президент США Дональд Трамп дискваліфікований на виборах 2024 року через його ймовірну роль у смертельній атаці на Капітолій, спрямованій на те, щоб зберегти його на посаді

Про це повідомляє Reuters.

Трамп стикається з аналогічними позовами, поданими групами правозахисників у Мічигані та Міннесоті, але справа в Колорадо є першою, яка буде передана до суду.

Трамп заперечує причетність до протиправних дій під час нападу на Капітолій 6 січня 2021 року натовпу його прихильників, які хотіли перешкодити Конгресу засвідчити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у листопаді 2020 року. 

Згідно з соціологічними опитуваннями, Трамп є лідером у боротьбі за номінацію на посаду президента від Республіканської партії, і очікується, що наступного року він проведе матч-реванш з Байденом.

Його опоненти сподіваються позбавити Трампа шляху до перемоги, дискваліфікувавши його, але багато правових експертів називають цю стратегію малоймовірною.

Ці справи піднімають значною мірою неперевірені юридичні питання, і навіть якщо позивачі переможуть, останнє слово, ймовірно, залишиться за Верховним судом США, в якому домінує консервативна більшість, що включає трьох призначенців Трампа.

Позов у Колорадо має на меті заборонити головному виборчому чиновнику штату вносити Трампа до виборчого бюлетеня.

Суддя окружного суду штату Колорадо Сара Воллес відхилила п'ять окремих клопотань Трампа і його союзників про закриття справи, востаннє 25 жовтня, коли вона відхилила аргументи Трампа про те, що суди не мають повноважень визначати правомочність обрання на посаду.

Що відомо про судові процеси Трампа

Трамп зіткнувся з кількома судовими справами в ході своєї президентської кампанії. Четвертий тиждень триває судовий процес за позовом штату Нью-Йорк проти Трампа та його сімейної компанії у справі про цивільне шахрайство.

Він не визнав себе винним за чотирма кримінальними звинуваченнями, включаючи федеральні справи, пов'язані зі спробами скасувати результати виборів 2020 року, а також з вилученням і неправильним поводженням із секретними урядовими документами, коли він залишив посаду в січні 2021 року.

27 жовтня суд постановив, що донька експрезидента США Дональда Трампа Іванка Трамп повинна дати свідчення у справі про бізнес-шахрайство проти своїх братів і батька в Нью-Йорку

Кримінал
вибори президента
Верховний суд
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
путін путлер
30 жовтня, 2023 понедiлок
Після єврейського погрому в Дагестані Путіну складно буде вдавати, що РФ є релігійно толерантною, - ISW
Сирія
28 жовтня, 2023 субота
Можливе розгортання нового витка війни, і мова не про сектор Гази, - політолог Саакян
Сергій Шойгу
30 жовтня, 2023 понедiлок
Шойгу заявив, що РФ готова обговорювати врегулювання війни з Україною "на реалістичних засадах"
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.29
    Купівля 37.29
    Продаж 37.98
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
30 жовтня
12:37
Оновлено
Вибухи у Севастополі
"Кримські партизани" повідомили про приліт у Новофедорівці, окупаційна влада Севастополя заявила про "збиття двох цілей"
12:22
В Україні через негоду знеструмлено 100 населених пунктів, більшість – на Київщині: ситуація в енергосистемі станом на 30 жовтня
12:19
жінки-військові
Російська ПВК "Редут" вербує жінок для залучення у війну проти України, - британська розвідка
12:07
OPINION
Володимир Горбач
Єврейські погроми в Росії: бумеранг повернеться проти імперії
12:00
радіодиктант
Оприлюднили текст радіодиктанту національної єдності-2023 "Дороги України"
12:00
Інфографіка
вибори в Україні
В Україні 81% опитаних виступили проти виборів під час війни, – КМІС
11:42
Оновлено
Дагестан. Ізраїль
Антисемітські акції в аеропорту Махачкали: голова Дагестану заявив, що до розпалювання заворушень причетні "бандерівці"
11:39
Ексклюзив
Юрій Бойко
Бойка мають судити за статтею "державна зрада": депутат Харківської облради прокоментував мовний скандал з таксистом
11:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Нова небезпека для України, реальність українців у мистецтві та погрози Росії через використання її заморожених активів. Акценти світових ЗМІ 30 жовтня
11:18
Оновлено
ракета
Росіяни зранку вдарили по судноремонтному заводу Одещини: постраждали 2 людей
11:14
Оновлено
Армія РФ атакувала Херсонщину
Армія РФ атакувала Херсонщину: є постраждалі та руйнування
11:13
Михайло Федоров
Федоров анонсував запуск "смарт-мобілізації": що відомо про проєкт
11:07
США Японія
США придбали в Японії морепродукти, які Китай заборонив купувати своїм військовим після спуску води з АЕС Фукусіми
11:02
Ексклюзив
Ворог намагатиметься протиснути оборону ЗСУ, - Згурець про військову тактику навколо Авдіївки
11:02
Оновлено
Крим
ЗСУ вдарили по базі російської ППО у Криму
10:53
У Запоріжжі затримали пособника окупантів, який стежив за ЗСУ через вебкамери на дорогах
10:49
шахта
Окупанти на Луганщині ліквідують шахти, які раніше визнали "нерентабельними", - ОВА
10:47
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 жовтня: за скільки можна купити долар та євро
10:39
Прапор США
Америка не має наміру надсилати свої війська до Ізраїлю чи Гази, - віцепрезидентка США Гарріс
10:22
Вчені з Японії вперше виростили ембріон миші у космосі
10:02
OPINION
Олександр Красовицький
Про смерть Путіна та його двійників. Прикладна конспірологія
10:00
Партнерський матеріал
Бренд з українським корінням: Timberland святкує 50-річчя культових жовтих черевиків 
09:57
Обстріл Нової пошти, Харків
Удар РФ по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: кількість загиблих зросла до 7 людей
09:30
Марко Бушманн
Голова мін'юсту Німеччини попередив про наслідки для іммігрантів за антисемітську поведінку
09:08
діти, злочини росії
Кремль віддав Сєверодонецьк, Лисичанськ і Рубіжне під контроль Татарстану, дітей вивозять у "виховні" табори, - ЦНС
08:26
Інфографіка
втрати окупантів
Літак, 15 танків і 860 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
08:25
школа в окупації
На Луганщині загарбники знизили термін вивчення "історії" про війну РФ проти України, запровадивши додаткові уроки, - ОДА
08:19
Ексклюзив
Окупанти підтягують війська під Авдіївку, найближчими днями очікується хвиля штурмів, - начальник МВА Барабаш
08:15
На фото: система ППО
Вночі РФ запустила по Україні 12 "шахедів" і 2 ракети, ППО знищила всі ворожі цілі
08:08
Сергій Шойгу
Шойгу заявив, що РФ готова обговорювати врегулювання війни з Україною "на реалістичних засадах"
08:06
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 30 жовтня
Над Дніпропетровщиною вночі збили дві ворожі ракети: уламками пошкоджено будинки
08:00
OPINION
Керівник РПЦ Кирило та УПЦ (МП) Онуфрій
Національна безпека – законна підстава заборони РПЦ
08:00
OPINION
Сергій Руденко
Герой Бойко, заслужена Лобода, підполковник Арестович...
07:54
путін путлер
Після єврейського погрому в Дагестані Путіну складно буде вдавати, що РФ є релігійно толерантною, - ISW
07:21
Ворог вдарив по Херсону: одна людина загинула, троє поранено
07:18
окупанти Мелітополь
У лавах окупантів почастішали конфлікти тувинців із етнічними росіянами, бувають загиблі, - Центр нацспротиву
07:01
Російські військові
Путін відправив командувача групи військ "Дніпро" у відставку і призначив наступника, - ISW
05:56
Прапор Ізраїлю
Військові та заручники: ЦАХАЛ назвав втрати Ізраїлю у війні проти ХАМАС
00:33
Прапор США
США відправили на Близький Схід сили швидкого реагування морської піхоти, - CNN
00:23
Херсонщина
Росіяни пізно ввечері кілька разів атакували Херсон: є поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV