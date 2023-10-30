У США розпочинається судовий процес щодо дискваліфікації Трампа на виборах 2024 року

Про це повідомляє Reuters.

Трамп стикається з аналогічними позовами, поданими групами правозахисників у Мічигані та Міннесоті, але справа в Колорадо є першою, яка буде передана до суду.

Трамп заперечує причетність до протиправних дій під час нападу на Капітолій 6 січня 2021 року натовпу його прихильників, які хотіли перешкодити Конгресу засвідчити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у листопаді 2020 року.

Згідно з соціологічними опитуваннями, Трамп є лідером у боротьбі за номінацію на посаду президента від Республіканської партії, і очікується, що наступного року він проведе матч-реванш з Байденом.

Його опоненти сподіваються позбавити Трампа шляху до перемоги, дискваліфікувавши його, але багато правових експертів називають цю стратегію малоймовірною.

Ці справи піднімають значною мірою неперевірені юридичні питання, і навіть якщо позивачі переможуть, останнє слово, ймовірно, залишиться за Верховним судом США, в якому домінує консервативна більшість, що включає трьох призначенців Трампа.

Позов у Колорадо має на меті заборонити головному виборчому чиновнику штату вносити Трампа до виборчого бюлетеня.

Суддя окружного суду штату Колорадо Сара Воллес відхилила п'ять окремих клопотань Трампа і його союзників про закриття справи, востаннє 25 жовтня, коли вона відхилила аргументи Трампа про те, що суди не мають повноважень визначати правомочність обрання на посаду.

Що відомо про судові процеси Трампа

Трамп зіткнувся з кількома судовими справами в ході своєї президентської кампанії. Четвертий тиждень триває судовий процес за позовом штату Нью-Йорк проти Трампа та його сімейної компанії у справі про цивільне шахрайство.

Він не визнав себе винним за чотирма кримінальними звинуваченнями, включаючи федеральні справи, пов'язані зі спробами скасувати результати виборів 2020 року, а також з вилученням і неправильним поводженням із секретними урядовими документами, коли він залишив посаду в січні 2021 року.

27 жовтня суд постановив, що донька експрезидента США Дональда Трампа Іванка Трамп повинна дати свідчення у справі про бізнес-шахрайство проти своїх братів і батька в Нью-Йорку