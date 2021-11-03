У США схвалили вакцину Pfizer для дітей від 5 до 11 років
Державні органи охорони здоров'я остаточно дозволили вакцинувати Pfizer дітей від 5 до 11 років
Про це повідомили у WSJ.
Директорка Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі погодила використання дитячої дози Pfizer, що становить одну третю дози для підлітків від 12 до 17 років і дорослих. Відтак, щеплення дозволили дітям 5-11 років.
Рішення набуло чинності з 3 листопада. Передбачають, що вакцину отримають 28 млн дітей.
За словами президента США Джо Байдена, це важливий крок уперед у боротьбі з пандемією.
У Pfizer і BioNTech заявили про 90,7% ефективність своєї вакцини у клінічному дослідженні в дітей віком від 5 до 11 років.
- Раніше, Управління з продовольства й медикаментів США (FDA) дозволило екстрене застосування вакцини проти коронавірусу BioNTech/Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.43
-
EUR
Купівля 30.26Продаж 30.65
- Актуальне
- Важливе