У США схвалили вакцину Pfizer для дітей від 5 до 11 років

Про це повідомили у WSJ.



Директорка Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі погодила використання дитячої дози Pfizer, що становить одну третю дози для підлітків від 12 до 17 років і дорослих. Відтак, щеплення дозволили дітям 5-11 років.



Рішення набуло чинності з 3 листопада. Передбачають, що вакцину отримають 28 млн дітей.



За словами президента США Джо Байдена, це важливий крок уперед у боротьбі з пандемією.



У Pfizer і BioNTech заявили про 90,7% ефективність своєї вакцини у клінічному дослідженні в дітей віком від 5 до 11 років.

Раніше, Управління з продовольства й медикаментів США (FDA) дозволило екстрене застосування вакцини проти коронавірусу BioNTech/Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років.

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