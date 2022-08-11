У США висунили обвинувачення іранцю за підготовку замаху на ексрадника Трампа та колишнього держсекретаря США
Мін'юст США оголосив про висунення кримінального обвинувачення членові іранського Корпусу вартових ісламської революції Шахрамі Пурсафі у спробі організувати вбивство ексрадника Білого дому Джона Болтона та ексдержсекретаря Майка Помпео
Про це повідомляє CNN.
У США кажуть, що 45-річний Шахрам Пурсафі, також відомий як Мехді Резаї з Тегерана, імовірно, хотів убити Болтона в помсту за смерть Касема Сулеймані. Адже командира іранського Корпусу вартових ісламської революції ліквідували унаслідок удару американського безпілотника в січні 2020 року.
Другою метою Пурсафі був колишній голова Державного департаменту США Майк Помпео.
Так, за Болтона Пурсафі пропонував 250 тисяч доларів, пізніше сума була збільшена до 300 тисяч доларів. При цьому за вбивство колишнього голови держдепу Помпео була призначена нагорода в 1 млн доларів.
Іранцю висунули обвинувачення у "використанні коштів міждержавної торгівлі при здійсненні вбивства за наймом", що передбачає до 10 років ув'язнення, і в спробі "надати матеріальну підтримку транснаціональній змові з метою вбивства", за що можуть присудити до 15 років в’язниці.
У коментарі CNN Болтон заявив, що "збентежений низькою ціною", яку нібито пропонували за його вбивство.
Офіційний Тегеран відкинув усі звинувачення.
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