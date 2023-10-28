У США виявили мертвим чоловіка, який розстріляв 22 людини у штаті Мен

Про це пише BBC.

"Підозрюваний у стрільбі, що сталася в середу ввечері, знайдений мертвим", - йдеться в повідомленні офісу шерифа округу Андроскоггін.

За даними CBS News, тіло 40-річного Роберта Карда було знайдено поряд із центром з переробки сміття. Як повідомляють джерела AP у поліції, він міг накласти на себе руки.

Співрозмовники AP також повідомили, що в будинку, пов'язаному з підозрюваним, було знайдено записку, в якій йшлося про самогубство. Вона була адресована синові Карда. У будинку також було знайдено мобільний телефон підозрюваного.

Влада не підтвердила цю інформацію і відмовилася докладно розповісти про зміст записки.

Найближчим часом поліція планує провести прес-конференцію.