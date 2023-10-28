У США виявили мертвим чоловіка, який розстріляв 22 людини у штаті Мен
Чоловік, підозрюваний у вбивстві у штаті Мен, знайдено мертвим після трьох днів пошуків, повідомляє поліція: він убив за різними даними від 18 до 22 людей
Про це пише BBC.
"Підозрюваний у стрільбі, що сталася в середу ввечері, знайдений мертвим", - йдеться в повідомленні офісу шерифа округу Андроскоггін.
За даними CBS News, тіло 40-річного Роберта Карда було знайдено поряд із центром з переробки сміття. Як повідомляють джерела AP у поліції, він міг накласти на себе руки.
Співрозмовники AP також повідомили, що в будинку, пов'язаному з підозрюваним, було знайдено записку, в якій йшлося про самогубство. Вона була адресована синові Карда. У будинку також було знайдено мобільний телефон підозрюваного.
Влада не підтвердила цю інформацію і відмовилася докладно розповісти про зміст записки.
Найближчим часом поліція планує провести прес-конференцію.
- Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня у США в місті Льюїстон, штат Мен, через стрілянину загинули за одними даними 18, а за іншими – 22 людини.
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