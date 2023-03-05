У США вийде друком "Щоденник війни" Євгенії Бєлорусець

Про це повідомили на сайті видавництва New Directions.

Відомо, що книжку видадуть спільно з видавництвом ISOLARII.

"Це монументальний, глибоко проникливий документ життя в Києві протягом перших сорока одного дня російського вторгнення в Україну", - зазначили у видавництві.

Переклад на англійську здійснив Грег Нісан.

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"Військовий щоденник" Євгенії Білорусець із силою та чіткістю документує початок руйнування та його вплив на звичайних мешканців України: як це – спілкуватися з чужинцями, які раптово стають твоїми "співвітчизниками"; боротьбу за гарний настрій у весняний день; нову небезпеку рутинної пробіжки по каву. Вперше опублікований у німецькій газеті Der Spiegel, а потім перекладений і опублікований на сайті ISOLARII (і на Artforum), "Військовий щоденник" мав негайний вплив у всьому світі: його переклала анонімна група авторів на Weibo; читала наживо Маргарет Етвуд у Міжнародний жіночий день; він був адаптований для епізоду This American Life на NPR; і привезений президентом Зеленським на Венеційську бієнале 2022 року в рамках павільйону "Це Україна: захищаючи свободу", - йдеться в анотації.

Довідка

Євгенія Бєлорусець - українська художниця, журналістка, фотографка, перекладачка, письменниця. Співзасновниця літературно-мистецького журналу "Простори", учасниця кураторської групи "Худрада".