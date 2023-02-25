Стартував грантовий проєкт з видання двомовних книжок Tales of EUkraine

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації європейських видавців.

Відомо, що проєкт Tales of EUkraine засновано також у співпраці з шістьма національними асоціаціями видавців Європи: Італії, Польщі, Румунії, Болгарії, Німеччини, Словаччини. Його презентація відбудеться на Болонському міжнародному ярмарку дитячої книги 6 березня.

Рікардо Франко Леві, президент Федерації європейських видавців та Асоціації видавців Італії, заявив:

"З початку російської агресії проти України європейські видавці виявляють солідарність з українськими колегами. Ми вдячні Європейській Комісії за визнання цінності Tales of EUkraine. Завдяки проєкту європейські видавці зможуть продовжувати допомагати українським біженцям і водночас підтримувати відновлення книжкового сектору в Україні".

Зокрема повідомляється, що проєкт Tales of EUkraine створить каталог прав із понад 100 українських дитячих книжок, які можна придбати в різних країнах Європи. За підтримки своїх національних асоціацій видавці зможуть купити права на книжки та опублікувати їх.

Відомо, що після цього національні асоціації видавців придбають значну частину друкованих примірників коштом Creative Europe і контролюватимуть їх розповсюдження. Асоціації видавців покладатимуться на мережу неурядових організацій, державних установ та інших суб’єктів, які володіють необхідним досвідом для того, щоб передати книжки до центрів мігрантів та інших відповідних громадських організацій.

Також зазначається, що Tales of EUkraine триватиме три роки, до жовтня 2025-го.