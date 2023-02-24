Федерація європейських видавців підтримала український книжковий проєкт "Війна голосами дітей"

Про це повідомили на сайті організації.

"Наш обов’язок як європейців — захищати дорогі для нас цінності свободи. Українці, зіткнувшись з жахливою російською агресією, перебувають на передовій, щоб захищати ці цінності. Голоси дітей, які ростуть в оточенні постійного насильства та небезпеки, з книжки, виданої фондом "Голоси дітей", нагадують нам, що перемога України є фундаментальною для наших демократій", — заявив президент Федерації європейських видавців Рікардо Франко Леві.

Зокрема відомо, що голова Комітету з питань культури в Європейському парламенті, депутатка Європарламенту Сабіна Верхейен також підтримує ініціативу.

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24 лютого Федерація європейських видавців поділиться в соціальних мережах фотографіями Сабіни Верхейен і Рікардо Франко Леві з виданням "Війна голосами дітей".

Книжку "Війна голосами дітей" до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну видав благодійний фонд "Голоси дітей" у співпраці з літературною агенцією OVO. У ній зібрано близько 100 цитат, які демонструють погляд дітей на війну. До візуального оформлення видання долучились ілюстратори Нікіта Тітов, Сергій Майдуков, Олександр Грехов, Ірина Вале, співачка Джамала та її син Рахман, співак Святослав Вакарчук, шеф-кухар Євген Клопотенко.

Також зазначається, що всі отримані кошти від продажу книжки скеровуються на психологічну допомогу дітям.