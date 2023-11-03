У США заснували фонд імені Меттью Перрі для допомоги людям, які страждають від залежності

Про це повідомляє Associated Press.

"У дусі незмінного прагнення Метью Перрі допомагати іншим людям, які борються з хворобою залежності, ми починаємо шлях, щоб вшанувати його спадщину, створюючи Фонд Метью Перрі, керуючись його власними словами і досвідом, а також його пристрастю змінити на краще якомога більше життів", - йдеться в інавгураційній заяві про заснування Фонду Метью Перрі, опублікованій в п'ятницю.

Зірка серіалу "Друзі", номінований на премію "Еммі", часто публічно говорив про свою боротьбу з наркотичною та алкогольною залежністю. Фонд, який зараз приймає пожертви, посилається на його бажання, щоб про нього пам'ятали як про людину, яка допомагала іншим у боротьбі з наркоманією, навіть більше, ніж про його зоряну славу в ситкомі.

Фонд буде підтримуватися Національним благодійним фондом. Жодних інших подробиць про організацію одразу ж не було оприлюднено.