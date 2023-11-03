У США заснували фонд імені Меттью Перрі для допомоги людям, які страждають від залежності
Менш ніж через тиждень після смерті Метью Перрі в США був створений фонд, який носить його ім'я, щоб допомагати людям, які борються із залежністю
Про це повідомляє Associated Press.
"У дусі незмінного прагнення Метью Перрі допомагати іншим людям, які борються з хворобою залежності, ми починаємо шлях, щоб вшанувати його спадщину, створюючи Фонд Метью Перрі, керуючись його власними словами і досвідом, а також його пристрастю змінити на краще якомога більше життів", - йдеться в інавгураційній заяві про заснування Фонду Метью Перрі, опублікованій в п'ятницю.
Зірка серіалу "Друзі", номінований на премію "Еммі", часто публічно говорив про свою боротьбу з наркотичною та алкогольною залежністю. Фонд, який зараз приймає пожертви, посилається на його бажання, щоб про нього пам'ятали як про людину, яка допомагала іншим у боротьбі з наркоманією, навіть більше, ніж про його зоряну славу в ситкомі.
Фонд буде підтримуватися Національним благодійним фондом. Жодних інших подробиць про організацію одразу ж не було оприлюднено.
- У віці 54 роки помер актор Меттью Перрі, відомий за роллю Чендлера Бінга в серіалі "Друзі". Він був знайдений у гідромасажній ванні у своєму будинку в Лос-Анджелесі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.29 Купівля 37.29Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.57Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе