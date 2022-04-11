У столиці Австрії запалили тисячу свічок у пам'ять про загиблих українців у війні з Росією
У неділю ввечері, 10 квітня, на площі Штефанплатц біля Собору святого Стефана у Відні відбулася акція пам’яті жертв російського вторгнення в Україну
Про це повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що учасники акції скандували гасла на підтримку України та її захисників, а також кілька разів заспівали Гімн нашої держави.
Також під час заходу, організованого громадською організацією Unlimited Democracy, на площі в історичному центрі Відня було запалено близько однієї тисячі свічок у пам'ять про загиблих українців.
- Натомість у Німеччині одночасно з протестами на підтримку України пройшли проросійські акції.
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