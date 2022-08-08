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У столиці Фінляндії за 5 хвилин демонтували радянський монумент "Мир у всьому світі"

8 серпня, 2022 понедiлок
11:18
Світ

Подарований СРСР монумент "Мир у всьому світі" демонтували в Гельсінкі і морем відправили в сховище музею

Про це повідомляє видання Yle.

Монумент “Світ у всьому світі”, що неодноразово ставав предметом суспільної дискусії, був демонтований і піднятий на баржу, яка по воді вивезла його з місця, де той стояв з 1990 року. Пам'ятник є власністю міського художнього музею та відправлений до сховища.

Демонтаж та перенесення пам'ятника на баржу тривали лише близько п'яти хвилин, хоча підготовка до транспортування зайняла у столичної влади близько тижня.

Зазначається, що Москва передала пам'ятник у дар Гельсінкі в 1989 році. Для публіки він був відкритий у 1990 році. Відразу після своєї появи на Гельсінкській набережній він став предметом широкого обговорення.

Монумент неодноразово піддавався вандалізму. У 1991 році троє студентів облили скульптуру дьогтем і обсипали пір'ям. Цим вчинком вони хотіли показати, що подарунку від СРСР у місті не раді. У 2010 році його намагалися підірвати за допомогою газового балона. Спроба зазнала невдачі.

Громадська дискусія про доречність пам'ятника знову спалахнула після повномасштабного нападу Росії на Україну. Весною на постаменті написали текст "Maailmanräyhää", тобто у вільному перекладі "руйнування в усьому світі", це гра слів, заснована на фінській назві монумента - "Maailmanrauha". Також скульптуру оздобили українськими прапорами.

  • Нагадаємо, від 5 серпня у популярному серед росіян місті Лаппеенранта, що у Фінляндії, щодня звучить Гімн України

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