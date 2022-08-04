У популярному серед росіян місті в Фінляндії щодня лунатиме гімн України
Від 5 серпня у популярному серед росіян місті Лаппеенранта, що у Фінляндії, щодня звучатиме гімн України
Про це інформує національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yleisradio.
"Із завтрашнього дня у Лаппеенранті щодня ввечері о 19:30 лунатиме гімн України. Так до кінця серпня. Місто хоче продемонструвати свою підтримку країні та українцям", - йдеться в повідомленні.
Гімн України лунатиме перед традиційним Лаппеенрантським вечірнім концертом з даху Лаппеенрантського міського театру.
З липня гімн звучить у сусідньому місті Іматра.
Також у Лаппеенранті піднімають український прапор перед мерією та на флагштоку в порту.
"Я вважаю, що національний гімн створює відчуття єдності, зворушує та об’єднує українців, які живуть тут, а також інших жителів Лаппеенранти", - сказав міський голова Кіммо Ярва.
Повідомляється, що росіяни полюбляють закуповуватися в Лаппеенранті та зможуть побачити, як Фінляндія підтримує Україну.
Нині місто Лаппеенранта підтримало нашу країну гуманітарною допомогою на €40 тис. та виступило партнером в організації благодійного концерту. Також українці можуть їздити в міському громадському транспорті безплатно.
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