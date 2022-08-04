Про це інформує національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yleisradio.

"Із завтрашнього дня у Лаппеенранті щодня ввечері о 19:30 лунатиме гімн України. Так до кінця серпня. Місто хоче продемонструвати свою підтримку країні та українцям", - йдеться в повідомленні.

Гімн України лунатиме перед традиційним Лаппеенрантським вечірнім концертом з даху Лаппеенрантського міського театру.

З липня гімн звучить у сусідньому місті Іматра.

Також у Лаппеенранті піднімають український прапор перед мерією та на флагштоку в порту.

"Я вважаю, що національний гімн створює відчуття єдності, зворушує та об’єднує українців, які живуть тут, а також інших жителів Лаппеенранти", - сказав міський голова Кіммо Ярва.

Повідомляється, що росіяни полюбляють закуповуватися в Лаппеенранті та зможуть побачити, як Фінляндія підтримує Україну.

Нині місто Лаппеенранта підтримало нашу країну гуманітарною допомогою на €40 тис. та виступило партнером в організації благодійного концерту. Також українці можуть їздити в міському громадському транспорті безплатно.