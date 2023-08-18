У столиці Колумбії сталися землетруси, є загибла
У Боготі, Колумбія, сталися кілька землетрусів, унаслідок яких є пошкодження і загинула щонайменше одна людина
Про це повідомляє Reuters.
Трагедія сталася на південному сході столиці, де під час землетрусу одна жінка насмерть випала з вікна, повідомила мер Клаудія Лопес.
За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу 17 серпня сягнула 6,3. Натомість Національна геологічна служба Колумбії заявила про магнітуду 6,1.
"Він був сильним і тривав довго... Життя змінюється за секунду. Ви нічого не можете зробити, просто біжите, рятуючи своє життя", - сказав 43-річний Адріан Аларкон, який працює біля столичного району.
Натомість конгрес Колумбії повідомив про пошкодження палати представників, де землетрус зірвав кілька гіпсових прикрас. Ніхто не постраждав, йдеться в повідомленні палати представників.
А Агентство цивільної оборони країни розповіло, що мешканців було евакуйовано з усього муніципалітету Кальваріо на південний схід від столиці. Вікна та двері у цьому районі були пошкоджені підземними поштовхами.
Своєю чергою у сусідньому Вільявісенсіо після землетрусу також зафіксовано зсуви ґрунту.
За даними колумбійських сейсмологів, за кілька хвилин після землетрусу було зафіксовано повторні поштовхи. Національна геологічна служба Колумбії оцінила магнітуду другого землетрусу в 5,6, а наступний афтершок - у 4,8.
- Уночі 6 серпня в східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5,5, унаслідок чого 21 людина дістала поранення.
- Вже 11 серпня на сході Туреччини, у районі Ешілюрт міста Малатья зафіксували землетрус магнітудою 5,3. Унаслідок нього постраждали щонайменше 23 людини.
- А 13 серпня і біля ядерного полігону Північної Кореї сталися два невеликі природні землетруси.
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