Про це повідомляє Reuters.

Трагедія сталася на південному сході столиці, де під час землетрусу одна жінка насмерть випала з вікна, повідомила мер Клаудія Лопес.

За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу 17 серпня сягнула 6,3. Натомість Національна геологічна служба Колумбії заявила про магнітуду 6,1.

"Він був сильним і тривав довго... Життя змінюється за секунду. Ви нічого не можете зробити, просто біжите, рятуючи своє життя", - сказав 43-річний Адріан Аларкон, який працює біля столичного району.

Натомість конгрес Колумбії повідомив про пошкодження палати представників, де землетрус зірвав кілька гіпсових прикрас. Ніхто не постраждав, йдеться в повідомленні палати представників.

А Агентство цивільної оборони країни розповіло, що мешканців було евакуйовано з усього муніципалітету Кальваріо на південний схід від столиці. Вікна та двері у цьому районі були пошкоджені підземними поштовхами.

Своєю чергою у сусідньому Вільявісенсіо після землетрусу також зафіксовано зсуви ґрунту.

За даними колумбійських сейсмологів, за кілька хвилин після землетрусу було зафіксовано повторні поштовхи. Національна геологічна служба Колумбії оцінила магнітуду другого землетрусу в 5,6, а наступний афтершок - у 4,8.