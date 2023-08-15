У столиці Монголії зафіксували три ймовірних випадки бубонної чуми
У столиці Монголії Улан-Баторі зафіксовали три ймовірних випадки зараження бубонною чумою
Про це повідомив Національний центр з вивчення зоонозних інфекцій країни, передає Сіньхуа.
"Три зареєстровані ймовірні випадки - це люди, які нещодавно з'їли м'ясо бабака у східних монгольських аймаках Хентій і Сухбаатар. Наразі проводиться ПЛР-дослідження для підтвердження діагнозу", - йдеться в офіційному повідомленні.
Зазначається, що на початку серпня в Улан-Баторі вперше було зафіксовано спалах бубонної чуми.
Бубонна чума - це бактеріальне захворювання, яке передається блохами, що живуть на диких гризунах, таких як бабаки.
За даними ВООЗ, якщо не вжити відповідних заходів, то хвороба може призвести до загибелі дорослої людини менш як за 24 години.
- 20 липня 2022 року захворювання діагностували в 45-річного чоловіка з міського округу Іньчуань у Нінся-Хуейському автономному районі, на північному заході Китаю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.96
Купівля 36.96Продаж 37.68
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе