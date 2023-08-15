У столиці Монголії зафіксували три ймовірних випадки бубонної чуми

Про це повідомив Національний центр з вивчення зоонозних інфекцій країни, передає Сіньхуа.

"Три зареєстровані ймовірні випадки - це люди, які нещодавно з'їли м'ясо бабака у східних монгольських аймаках Хентій і Сухбаатар. Наразі проводиться ПЛР-дослідження для підтвердження діагнозу", - йдеться в офіційному повідомленні.

Зазначається, що на початку серпня в Улан-Баторі вперше було зафіксовано спалах бубонної чуми.

Бубонна чума - це бактеріальне захворювання, яке передається блохами, що живуть на диких гризунах, таких як бабаки.

За даними ВООЗ, якщо не вжити відповідних заходів, то хвороба може призвести до загибелі дорослої людини менш як за 24 години.