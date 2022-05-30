У столиці викрили шахрая, який продав 800 фальшивих прескарт із псевдоакредитацією Міноборони

Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Керівник столичного видавництва налагодив виробництво та продаж фейкових посвідчень журналістів, прескарт, спеціальних перепусток та інші документів, які підтверджують статус журналіста особам, які не мають жодного відношення до цієї діяльності, а також довідки для оформлення дозволу на травматичну зброю. Крім того, за бажанням клієнтів виготовляв прескарти з липовою акредитацією від Міністерства оборони України.

Послуги рекламував на власному сайті. Коштували такі послуги від 3 000 до 5 000 грн залежно від терміну його дії. За попередніми даними, отримали липові посвідчення близько 800 клієнтів.

"За результатами проведених обшуків вилучено понад 400 готових до збуту підроблених журналістських посвідчень, посвідчень громадської організації, 50 довідок на отримання травматичної зброї, державні номерні знаки. Також вилучено комп’ютерну техніку з базами даних замовників, мобільні телефони та "чорнові" записи", - йдеться в повідомленні.

Оболонська прокуратура Києва викрила директора підприємства, який налагодив виробництво та збут підроблених документів (ч. 3 ст. 358 КК України).

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