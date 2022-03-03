У Сумах унаслідок ракетного удару окупантів постраждало п'ятеро людей, - ОВА

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.



"Суми. Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-й артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. П'ятеро в лікарні", - зазнвчив він.



Дмитро Живицький додав, що місто повністю контролюють сили тероборони.

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