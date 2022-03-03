У Сумах унаслідок ракетного удару окупантів постраждало п'ятеро людей, - ОВА
У Сумах 3 березня п'ятьох людей ушпиталили внаслідок ракетного удару росіян по військових об'єктах
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Суми. Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-й артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. П'ятеро в лікарні", - зазнвчив він.
Дмитро Живицький додав, що місто повністю контролюють сили тероборони.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 31.15
-
EUR
Купівля 32.7Продаж 34.78
- Актуальне
- Важливе