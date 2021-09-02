У Сумах в шкільному музеї виявили бойовий снаряд

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Зазначається, що снаряд стояв на нижній поличці поряд з фугасом і мав конус зверху.



"Конус говорить про те, що це - підривач і фахівці підтвердили що підривач знаходився в стані, який міг би бути приведений до бойового. Сам снаряд містив вибухову речовину", - йдеться у повідомленні.



Фахівці-вибухотехніки, які приїхали до школи, встановили - міни дійсно є навчальними, а снаряд - небезпечний.



Міни залишили у школі (видавши відповідні сертифікати), а снаряд вилучили. Знахідку утилізують.

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