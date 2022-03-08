У Сумах відновили евакуацію населення
Близько 13 години у Сумах призупинили евакуацію через постріли, які лунали з боку окупантів у бік зеленого коридору. Наразі дорога відкрита, евакуацію відновили.
Про це повідомив керівник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Була стрільба в районі кільцевої на виїзді з міста Суми (напрямок на Ромни). По автобусам не стріляли! Це не був бій чи перестрілка, йшла техніка Російської Федерації в супроводі танку і на броні сиділи люди, вони відкрили хаотичну стрільбу по полю, посадці, деревах, вгору. Злякались і пішли далі в бік Лебединської траси, в бік Низів", – йдеться в повідомленні.
За словами Живицького, наразі ситуація спокійна, дорога для евакуації відкрита. Однак він наголосив, що стовідсоткової безпеки на виїзді немає, тому кожен має зважувати сам щодо рівня небезпеки − небезпеки виїзду чи небезпеки залишатися в зоні бойових дій.
Керівник військової адміністрації розповів, що для евакуації населення зібрали увесь можливий транспорт. Крім цього, з Лохвиці приїхали автобуси, які були замовлені посольствами та громадськими організаціями для іноземних студентів.
Перша евакуаційна колонна з Сум, яка відправилась о 10:00 рухається за планом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.28
Купівля 29.28Продаж 30.33
-
EUR
Купівля 32.23Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе