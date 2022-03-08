У Сумах відновили евакуацію населення

Про це повідомив керівник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.



"Була стрільба в районі кільцевої на виїзді з міста Суми (напрямок на Ромни). По автобусам не стріляли! Це не був бій чи перестрілка, йшла техніка Російської Федерації в супроводі танку і на броні сиділи люди, вони відкрили хаотичну стрільбу по полю, посадці, деревах, вгору. Злякались і пішли далі в бік Лебединської траси, в бік Низів", – йдеться в повідомленні.



За словами Живицького, наразі ситуація спокійна, дорога для евакуації відкрита. Однак він наголосив, що стовідсоткової безпеки на виїзді немає, тому кожен має зважувати сам щодо рівня небезпеки − небезпеки виїзду чи небезпеки залишатися в зоні бойових дій.



Керівник військової адміністрації розповів, що для евакуації населення зібрали увесь можливий транспорт. Крім цього, з Лохвиці приїхали автобуси, які були замовлені посольствами та громадськими організаціями для іноземних студентів.



Перша евакуаційна колонна з Сум, яка відправилась о 10:00 рухається за планом.



Нагадаємо, в Сумах сьогодні, 8 березня, був створений зелений коридор. О 10:00 у місті розпочався перший етап евакуації мирного населення.

Евакуацію тимчасово призупинили, адже за маршрутом зеленого коридору розпочалась стрілянина.

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