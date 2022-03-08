В Сумах розпочався перший етап евакуації населення
В Сумах сьогодні, 8 березня, був створений зелений коридор. У місті розпочався перший етап евакуації мирного населення.
Верховна Рада України оприлюднила відео, на якому видно, як відправляються евакуаційні транспортні колони з громадянами.
"Сумам надано зелений коридор, розпочався перший етап евакуації", - йдеться у повідомленні. На кадрах помітно, що людей вивозять на автобусах з червоним хрестом. Евакуація проходить за маршрутом: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.
Також відомо про доставку гуманітарним коридором до Сум продуктів харчування та медикаментів. Колона з гуманітарними вантажами для Сум рухатиметься за маршрутом Лохвиця - Андріящівка - Ромни - Недригайлів - Суми.
- Нагадаємо, Україна, Росія і Червоний Хрест погодили гуманітарний коридор для евакуації з Сум. Щоб вивезти людей сторони оголосили режим тиші. Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук закликала російську сторону не вдаватися до маніпуляцій, адже українська сторона вже має інформацію про те, що росіяни запланували зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей виїхати іншим шляхом, який не погоджений.
- Додамо, Укрзалізниця оприлюднила список евакуаційних поїздів на 8 березня - вони заплановані з Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та міжнародні рейси для евакуації з України.
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