В Сумах розпочався перший етап евакуації населення

Верховна Рада України оприлюднила відео, на якому видно, як відправляються евакуаційні транспортні колони з громадянами.



"Сумам надано зелений коридор, розпочався перший етап евакуації", - йдеться у повідомленні. На кадрах помітно, що людей вивозять на автобусах з червоним хрестом. Евакуація проходить за маршрутом: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.

Також відомо про доставку гуманітарним коридором до Сум продуктів харчування та медикаментів. Колона з гуманітарними вантажами для Сум рухатиметься за маршрутом Лохвиця - Андріящівка - Ромни - Недригайлів - Суми.