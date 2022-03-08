Укрзалізниця оприлюднила список евакуаційних поїздів на 8 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на пресслужбу УЗ.



“У звичні часи це був би подовжений святковий вікенд, під час якого ми б везли вас до моря або гір… Але це ще буде, а зараз маємо ще більш важливу місію: #дорога_життя для тих, хто залізницею рятується від пострілів над головою”, - зазначили в УЗ.



8 березня сполучення по основних станціях виглядатимуть таким чином.



Київ:

4:11 - №114, 142 Лиман - Львів

07:15 - ІС+ Харків - Львів

08:00 - ІС+ Харків - Львів

08:20 - №138 Хмельницький – Лиман

09:15 - №090 Одеса – Лиман

09:40 - № 229/230 Харків - Ужгород

10:30 - №796 Дніпро – Бахмут

11:00 - № 207/208 Харків - Львов

12:00 - № 239/240 Харків - Тернопіль

12:36 - №46 Лисичанськ - Ужгород

14:00 - ІС+ Харків - Львів

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

15:00 – №219 Харків - Львів

15:09 - №17 Харків – Ужгород

17:00 - №723 Харків - Львів

19:27 - №796 Харків - Дніпро

20:15 - №021 Харків – Трускавець

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Лисичанськ

22:46 - №090 Лисичанськ – Одеса

07:59 - №088 Ковель - Запоріжжя

07:59 - №086 Львів - Запоріжжя

08:16 - №38 Київ - Запоріжжя

12:20 - №223 Запоріжжя - Львів

14:00 - №227 Запоріжжя - Ковель

14:45 - №004 Запоріжжя – Ужгород

16:05 - №068 Запоріжжя - Львів

16:05 - №088 Запоріжжя - Ковель

21:38 - №038 Запоріжжя - Київ

22:26 - №070 Львів - Запоріжжя

05:00 - №38 Київ - Запоріжжя

06:23 - №796 Дніпро - Харків

12:00 - №201 Дніпро – Львів

14:00 - №732 Дніпро – Львів

15:00 - №212 Дніпро - Трускавець

16:39 - №6 Запоріжжя - Ужгород

10:30 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм

14:00 - №222/221 Кривий Ріг - Львів

19:08 - №229/230 Кривий Ріг - Ужгород

20:00 - №206/205 Кривий Ріг - Чоп

22:32 - №238/237 Одеса - Ужгород

на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;

з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Запоріжжя:Дніпро:Заплановані евакуаційні рейси з Кривого Рога:Одеси:Евакуаційні електрички курсуватимуть:

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

№ 950 Львів – Хрубешув о 00:01;

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 952 Львів – Хрубешув о 07:10;

№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 908/907 Дніпро – Хелм о 08:00

№ 7614/7615 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;

№ 911/912 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

Міжнародні евакуаційні рейси:

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.