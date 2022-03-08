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Укрзалізниця оприлюднила список евакуаційних поїздів на 8 березня

8 березня, 2022 вiвторок
07:07
Суспільство УЗ Укрзалізниця евакуація

Укрзалізниця оприлюднила список евакуаційних поїздів на 8 березня- вони заплановані з Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та міжнародні рейси для евакуації з України

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на пресслужбу УЗ.

“У звичні часи це був би подовжений святковий вікенд, під час якого ми б везли вас до моря або гір… Але це ще буде, а зараз маємо ще більш важливу місію: #дорога_життя для тих, хто залізницею рятується від пострілів над головою”, - зазначили в УЗ.

8 березня сполучення по основних станціях виглядатимуть таким чином.

Київ:

  • 4:11 - №114, 142 Лиман - Львів
  • 07:15 - ІС+ Харків - Львів
  • 08:00 - ІС+ Харків - Львів
  • 08:20 - №138 Хмельницький – Лиман
  • 09:15 - №090 Одеса – Лиман
  • 09:40 - № 229/230 Харків - Ужгород
  • 10:30 - №796 Дніпро – Бахмут
  • 11:00 - № 207/208 Харків - Львов
  • 12:00 - № 239/240 Харків - Тернопіль
  • 12:36 - №46 Лисичанськ - Ужгород
  • 14:00 - ІС+ Харків - Львів
  • 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
  • 15:00 – №219 Харків - Львів
  • 15:09 - №17 Харків – Ужгород
  • 17:00 - №723 Харків - Львів
  • 19:27 - №796 Харків - Дніпро
  • 20:15 - №021 Харків – Трускавець
  • 21:43 - №7 Харків - Одеса
  • 22:40 - №45 Ужгород - Лисичанськ
  • 22:46 - №090 Лисичанськ – Одеса

Запоріжжя:
  • 07:59 - №088 Ковель - Запоріжжя
  • 07:59 - №086 Львів - Запоріжжя
  • 08:16 - №38 Київ - Запоріжжя
  • 12:20 - №223 Запоріжжя - Львів
  • 14:00 - №227 Запоріжжя - Ковель
  • 14:45 - №004 Запоріжжя – Ужгород
  • 16:05 - №068 Запоріжжя - Львів
  • 16:05 - №088 Запоріжжя - Ковель
  • 21:38 - №038 Запоріжжя - Київ
  • 22:26 - №070 Львів - Запоріжжя

Дніпро:
  • 05:00 - №38 Київ - Запоріжжя
  • 06:23 - №796 Дніпро - Харків
  • 12:00 - №201 Дніпро – Львів
  • 14:00 - №732 Дніпро – Львів
  • 15:00 - №212 Дніпро - Трускавець
  • 16:39 - №6 Запоріжжя - Ужгород
Заплановані евакуаційні рейси з Кривого Рога:
  • 10:30 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм
  • 14:00 - №222/221 Кривий Ріг - Львів
  • 19:08 - №229/230 Кривий Ріг - Ужгород
  • 20:00 - №206/205 Кривий Ріг - Чоп
Одеси: 
  • 22:32 - №238/237 Одеса - Ужгород

Евакуаційні електрички курсуватимуть:
  • на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;
  • з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;
  • з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Міжнародні евакуаційні рейси:
  • № 950 Львів – Хрубешув о 00:01;
  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • № 952 Львів – Хрубешув о 07:10;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 908/907 Дніпро – Хелм о 08:00
  • № 7614/7615 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;
  • № 911/912 Дніпро – Хелм о 10:30;
  • № 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
  • № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.


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