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Верещук оголосила про відкриття 8 березня гуманітарного коридору з Сум і закликала не вірити провокаціям РФ щодо зміни маршруту
Україна, Росія і Червоний Хрест погодили гуманітарний коридор для евакуації з Сум. Щоб вивезти людей сторони оголосили режим тиші.
Про це повідомила віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.
"Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. Цей факт офіційно погоджений міністерством оборони Росії у відповідному листі до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Тобто документальне підтвердження має і Червоний Хрест, і ми як сторона, з якою погоджувалося відкриття гуманітарного коридору", – розповіла Верещук.
Вона наголосила, що маршрут для евакуації жителів Сум лише один: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися. Верещук закликає російську сторону не вдаватися до маніпуляцій, адже українська сторона вже має інформацію про те, що росіяни запланували зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей виїхати іншим шляхом, який не погоджений.
Додамо, що з 09:00 за вищевказаним маршрутом оголосили режим тиші. Часові рамки роботи гуманітарного коридору – з 09:00 до 21:00. Перша колона має розпочати рух із міста о 10:00.
- Нагадаємо, Укрзалізниця оприлюднила список евакуаційних поїздів на 8 березня - вони заплановані з Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та міжнародні рейси для евакуації з України.
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