Евакуацію з Сум зупинили, окупанти почали стрілянину за маршрутом зеленого коридору
Евакуація з Сум тимчасово призупинена, адже за маршрутом зеленого коридору розпочалась стрілянина.
Про це повідомляє Сумська міська рада.
У повідомленні наголошують, що евакуація населення продовжиться лише після припинення стрільби.
"Зелений коридор тільки після припинення стрільби! Без команди та припинення просимо нікого не виїжджати. За умови припинення вогню, виїзд буде продовжений", – пише міська рада.
- Нагадаємо, в Сумах сьогодні, 8 березня, був створений зелений коридор. О 10:00 у місті розпочався перший етап евакуації мирного населення.
- Додамо, Україна, Росія і Червоний Хрест погодили гуманітарний коридор для евакуації з Сум. Щоб вивезти людей сторони оголосили режим тиші. Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук закликала російську сторону не вдаватися до маніпуляцій, адже українська сторона вже має інформацію про те, що росіяни запланували зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей виїхати іншим шляхом, який не погоджений.
- Також повідомляли, що російські окупанти почали атаку на Маріуполь після відкриття гуманітарного коридору і не випускають мирне населення.
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