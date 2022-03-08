РФ почала атаку Маріуполя в напрямку гуманітарного коридору, - штаб ООС

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Міноборони та полк "Азов".



Для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту, оборонцями міста було вжито ряд заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження тощо.



Окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору.



"Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними!" - йдеться в дописі.



Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що о 10 годині ранку 8 березня запрацював гуманітарний коридор на відтинку Маріуполь - Запоріжжя і закликала РФ не обстрілювати його.