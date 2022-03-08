"В заручниках 300 тис. людей - інсулінозалежні, онкохворі, діти": РФ обстрілами завадила відкрити коридор з Маріуполя, Верещук вимагає уваги світових лідерів
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що о 10 годині ранку 8 березня запрацював гуманітарний коридор на відтинку Маріуполь - Запоріжжя і закликала РФ не обстрілювати його
Про це вона сказала під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"О 10 годині ранку запрацював гуманітарний коридор, який погодили у РФ 5, 6 та 7 березня, але через обстріли Росії, прицільні обстріли людей та вантажів не був відкритий", - сказала Верещук.
Гуманітарний коридор запрацював на відтинку Маріуполь - Запоріжжя.
"Із Запоріжжя у напрямку Маріуполя через Оріхів, Пологе, Більманка, Розівка, Республіка, Мангуш і Портівське вийшов гуманітарний вантаж, який складається з восьми вантажівок, а також більше 30 автобусів, які на зворотному шляху мають забрати людей - насамперед жінок, дітей та людей похилого віку", - додала вона.
Вантаж складається з води, медикаментів, основних круп та інших продуктів, які допоможуть людям вижити. Вага вантажу - більше 90 тонн.
"Наш гуманітарний вантаж прямує у Маріуполь і ми розраховуємо на ті зобов'язання, які взяла на себе РФ, офіційно попередивши Червоний хрест 5 та 6 березня, що вони готові дотримуватися режиму припинення вогню. Зараз поступають сигнали, що Росія обстрілює напрямок руху гуманітарного вантажу", - зазначила міністерка.
Верещук звернулася до РФ дотриматися домовленості і не обстрілювати гуманітарний коридор.
"Якщо обстріли будуть продовжуватись, а також завдадуть шкоди життю і здоров'ю цивільних людей в межах гуманітарного коридору, ми невідкладно звернемось до міжнародного трибуналу з вимогою притягти до відповідальності осіб, які приймали рішення і не дотримались взятих на себе обіцянок", - сказала вона.
Міністерка також звернулася до усіх лідерів вільного світу з проханням стежити за ситуацією, яка розгортається на Маріупольському напрямку, де у заручниках опинилося 300 тис. людей.
"З них - інсулінозалежні. онкохворі, маленькі діти. Це гуманітарна катастрофа, яка потребує уваги всього світу", - наголосила вона.
- Нагадаємо, 7 березня Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що РФ висуває неприйнятні умови відкриття гуманітарних коридорів для евакуації населення із районів бойових дій, щоб маніпулювати цим питанням.
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