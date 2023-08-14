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Війна з Росією: хроніка
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У Сватовому окупанти змушують місцевих посадовців звільнятися "за власним бажанням", щоб створити "муніципалітети", – Генштаб

14 серпня, 2023 понедiлок
19:54
Війна з Росією окупанти

Російський режим намагається незаконно інтегрувати тимчасово окуповані території України до свого суспільно-політичного простору

Про це повідомляє у вечірньому зведенні 14 серпня Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, у Сватовому на Луганщині окупанти планують змінити керівництво в органах місцевого самоврядування. Для цього вимагають, щоб представники адміністрацій і сільських рад звільнилися із займаних посад "за власним бажанням". Відтак окупанти планують створити так звані муніципалітети, які, за їхнім задумом, мають очолити місцеві колаборанти за підсумками псевдовиборів на захоплених територіях у єдиний день голосування в Росії 10 вересня.

Ситуація на напрямках фронту

Протягом доби відбулося 11 бойових зіткнень. 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація суттєвих змін не зазнала. 

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни завдали авіаудару в районі Степного на Сумщині. З мінометів та артилерії обстріли понад 25 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів у районах Іванівки та Загризового на Харківщині, Стельмахівки на Луганщині. З артилерії та мінометів рашисти обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області.

На Лиманському напрямку вороги вдарили з авіації в районах Білогорівки на Луганщині та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів у двох областях.

На Бахмутському напрямку від ворожих артобстрілів постраждали понад 25 населених пунктів Донецької області, авіаударів росіяни завдали у районах Васюківки та Кліщіївки Донецької. 

На Авдіївському напрямку ворог ударив з авіації в районі Авдіївки. Артобстрілів зазнали Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Степове й Авдіївка.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують наступ російських військ у районі Мар’їнки та Красногорівки. Ворог бив з авіації та артилерії по понад 10 населених пунктах.

На Шахтарському напрямку з артилерії росіяни обстріляли також понад 10 населених пунктів, авіаційних ударів рашисти завдали в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного на Донеччині.

На Запорізькому напрямку з авіації вороги обстріляли район Новоданилівки. Від ворожих артобстрілів постраждали понад 20 населених пунктів Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаудару в районі Ольгівки. Артобстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Сили оборони знищили гелікоптер Ка-52 і пункт управління росіян

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по пункту управління, 7 ударів – по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Ще трьох ударів завдали по зенітно-ракетних комплексах противника. 

Також нашими захисники знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52. 

Рашисти завдали 12 ракетних і 67 авіаударів

Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Ворог  застосував 8 ракет "калібр" і 15 іранських ударних дронів Shahed-136/131 по Одещині.

Загалом ворог завдав 12 ракетних і 67 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах України. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені мирні мешканці. Також руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торговельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи й інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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