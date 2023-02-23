У Світовому банку заявили, що війна відкинула Україну на 15 років назад у питанні подолання бідності
У Світовому банку вважають, що війна з російськими окупантами відкинула Україну на 15 років назад у питанні скорочення рівня бідності
Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна сказав регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.
"Вторгнення в Україну - це трагедія, яка має серйозні людські та економічні наслідки. За нашими оцінками, за межею бідності опинилися ще 8 мільйонів українців, порівняно з довоєнним періодом. Тобто країна відкинута на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності", - заявив він.
Банерджі наголосив, що "поточні та майбутні потреби України у фінансуванні приголомшують".
- У грудні 2022 року віцепрезидентка Світового банку прогнозувала, що до кінця року 8 млн людей в Україні житимуть у бідності.
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