Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна сказав регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

"Вторгнення в Україну - це трагедія, яка має серйозні людські та економічні наслідки. За нашими оцінками, за межею бідності опинилися ще 8 мільйонів українців, порівняно з довоєнним періодом. Тобто країна відкинута на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності", - заявив він.

Банерджі наголосив, що "поточні та майбутні потреби України у фінансуванні приголомшують".